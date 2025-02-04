301 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد بارتفاع 18%

سجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية (قبل الضرائب) قدرها 331 مليون درهم للعام 2024 مقارنة بـ 255 مليون درهم للعام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 30%. ويأتي نمو صافي الأرباح نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي وقوة الاستردادات التي أدت إلى انخفاض صافي رسوم انخفاض القيمة.

وبلغ صافي الأرباح (بعد الضرائب) 301 مليون درهم للسنة المالية 2024، بزيادة سنوية 18%. كما ارتفعت الأرباح لكل سهم إلى 0.15 درهم للسهم في السنة المالية 2024 مقارنة بـ 0.12 درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ارتفع الدخل التشغيلي في السنة المالية 2024 إلى 606 ملايين درهم، بزيادة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على قوته مع عمليات الاكتتاب الجديدة في الأصول عالية الجودة.

أما إجمالي الأصول فقد حقق نمواً بنسبة 22% في السنة المالية 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 21.5 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والسلف والتمويل الإسلامي والذي ارتفع بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: «إننا فخورون بالأداء المالي الذي حققه البنك العربي المتحد خلال العام 2024. يعكس الأداء المميز للبنك نجاح استراتيجية النمو وقوة نموذج أعمالنا الأساسية، كما يؤكد التزامنا الثابت بتقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين. إن مواصلة تركيزنا على الرقمنة والابتكار يعيد تشكيل ملامح مستقبل الخدمات المصرفية، مما يحسن من قدراتنا الرقمية وتفوق عملياتنا التشغيلية، ويدفع التطوير المستمر في الكفاءة وتقديم قيمة مضافة للعملاء».

وأضاف: «بينما نمضي قدماً نحو المستقبل، سنواصل تقديم تجربة مصرفية مميزة، والمساهمة في دعم نمو وازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص تقديري لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم الثابت وأدائهم الاستثنائي والذي كان له دور أساسي في تحقيق نجاحاتنا».

من جهته علق شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد قائلاً: «تعكس إنجازاتنا في العام 2024 التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتؤكد التزامنا بنهجنا الذي يرتكز على خدمة العملاء والتنفيذ الناجح لنموذج النمو المستدام. لقد لعبت استراتيجيتنا وإدارتنا التشغيلية الفعالة دوراً محورياً في تحقيق النمو الذي شمل مختلف قطاعات الأعمال، بالإضافة إلى ذلك، فإن ترقية تصنيف ودائع البنك العربي المتحد إلى Baa3 مع استمرار النظرة الإيجابية من قبل وكالة موديز هو دليل على إدارتنا المالية السليمة وجهودنا الدؤوبة لتعزيز الوضع المالي للبنك».