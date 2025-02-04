إيفا للفنادق تبرم صفقات بـ 2.1 مليار درهم في مشروع «الطي هيلز»

أعلنت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، المطور لمشروع «الطي هيلز» في إمارة الشارقة والتابعة لشركة عقارات الكويت، عن إبرام صفقات عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم في المشروع خلال أسبوع واحد فقط. ويأتي هذا النجاح اللافت في إطار التسويق الفعّال للمشروع الذي تتولى مسؤوليته الشركة.

ويمتد مشروع «الطي هيلز» على أرض مساحتها تزيد على 6 ملايين قدم مربعة مملوكة لشركة عقارات الكويت، ويتألف من 1.100 فيلا وتاون هاوس بتصاميم ومساحات متنوعة تلبي مختلف تطلعات العملاء. ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من عام 2028.

وقال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات: «نفخر بالإعلان عن إبرام صفقات عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم في مشروع «الطي هيلز» خلال أسبوع واحد فقط. هذا الإقبال الكبير يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المشروع».

من جانبه، أشار جمال الشاويش، رئيس المبيعات والتسويق في إيفا للفنادق والمنتجعات، إلى أن نتائج المبيعات تعكس متانة سوق العقارات في الإمارات، والنمو المتسارع للقطاع العقاري في الشارقة. كما نوه بالنجاح الكبير الذي حققته الشركة في مشاركتها الأولى في معرض «إيكرس»، مما يعكس ثقة المستثمرين في المشروع.