«ريبورتاج العقارية» تطور 7 مشاريع بمدينة مصدر

أكدت مجموعة ريبورتاج العقارية، تركيزها على تطوير المشاريع العقارية المستدامة، وذلك في إطار التزامها تبني ممارسات بيئية أكثر استدامة، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز دور القطاع العقاري في خفض الانبعاثات الكربونية.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، التي تعد من المجمعات العمرانية الأكثر استدامة على مستوى العالم، تباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 7 مشاريع رائدة توفر نحو 2900 وحدة سكنية، حيث تم إنجاز وتسليم 4 مشاريع، وهي «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية، إضافة إلى مشروع «ليوناردو ريزيدنس» ويتضمن 177 شقة سكنية.

كما تضم قائمة مشاريع «ريبورتاج» في مدينة مصدر، مشروع «رويال بارك» الذي سيوفر 844 وحدة سكنية، و«بلازا 1» ويتضمن 384 وحدة سكنية، و«بلازا 2» ويضم 120 وحدة سكنية.

وفيما يسهم القطاع العقاري في الإمارات بدور بارز في دعم جهود الدولة في حماية المناخ، عبر خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمال البناء والعمليات التشغيلية، تحرص «ريبورتاج العقارية» على القيام بدور مهم بالإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة، والتركيز على تطوير مبانٍ خضراء، وتعزيز كفاءة إدارة استهلاك الطاقة بالمجمعات السكنية، عبر دمج التصميمات الموفرة للطاقة والتقنيات الذكية والمواد الصديقة للبيئة، لإنشاء مساكن تضمن بيئة معيشية أكثر صحة.

ولا تقتصر مهمة مجموعة ريبورتاج على بناء المساكن فحسب، بل تعمل أيضاً على تشكيل مستقبل مستدام، فتعيد مشاريعها تعريف معنى العيش المستدام، وتضع معياراً جديداً للتنمية الحضرية، لتترك بذلك إرثاً للأجيال القادمة في دولة الإمارات.