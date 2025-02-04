سوق دبي يحلّق فوق 5200 نقطة بمكاسب 4 مليارات

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.70 % أو ما يعادل 36.3 نقطة، وهي أعلى وتيرة ارتفاع يومية في شهر، محلقاً عند مستوى 5219.08 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 903.9 مليارات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 907.98 مليارات درهم بنهاية جلسة اليوم.

وتصدر سهم «طلبات» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 3.55 %، واستحوذ سهما «إعمار» على أكثر من 47.8 % من سيولة سوق دبي بقيمة إجمالية جاوزت 311.2 مليون درهم، ليغلق «إعمار العقارية» مرتفعاً 0.74 % عند 13.55 درهماً، في حين أقفل «إعمار للتطوير» صاعداً بـ0.77 % عند 13.05 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «سالك» 3.5 %، و«تاكسي دبي» 2.56 %، و«ديوا» 1.9 %، و«باركن» 1.84 %.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 0.7 % عند 13.55 درهماً، وارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 0.9 %، بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.3 % عند 7.83 دراهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة اليوم، واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 33.65 مليون درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 344.73 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 311.01 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.09 % إلى مستوى 9584.51 نقطة في جلسة اليوم، ليربح السوق نحو 10 مليارات درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 144.9 مليون درهم، تلاه «إي آند» جاذباً 110.3 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 80.8 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «آيبيكس للاستثمار» 4.5 %، و«أدنوك للغاز» 3.3 %، و«إشراق للاستثمار» 3.2 %، و«ألف للتعليم القابضة» 2.7 %.

وأقفل سهم الدار العقارية مرتفعاً بنسبة 1.8 %، بينما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.9 % عند 2.11 درهم، وسهم «أمريكانا» بنسبة 2.5 % عند 2.35 درهم.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات اليوم، وربح رأسمالها السوقي نحو 14 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.886 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.900 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.992 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و907.98 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.76 مليار درهم، موزعة بواقع 1.11 مليار درهم في سوق أبوظبي، و650.57 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 453.8 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 37 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات اليوم، وصعد مؤشر بورصة مسقط 0.74 %، والكويت 0.57 % وقطر0.25 %، بينما تراجعت بورصة البحرين 0.26 %.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.5 % ليغلق عند 12434 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليارات ريال، وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 101.80 ريال، وتصدر سهم المملكة القابضة ارتفاعات السوق بنسبة 9 % عند 10.78 ريالات.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية - إيسترن كومباني، ومصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.29 % ليغلق عند مستوى 29668 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.31 % ليغلق عند مستوى 36841 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.3 %، ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.