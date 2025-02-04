«بروج» تدرس إنشاء مجمع للبولي أوليفين في الصين بطاقة 1.6 طن سنوياً

قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، إن الشركة تدرس حالياً إنشاء مجمع لإنتاج البولي أوليفين المتخصص في الصين، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 طن سنوياً، مشيراً إلى العمل مع «وانرونغ نيو ماتريالز» «فوجيان» التابعة لمجموعة «وانهوا» للصناعات الكيميائية لوضع اللمسات الأخيرة وتحديد الخطوات التالية للمشروع.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن المشروع يعزز من وجود «بروج» في الصين، التي تعد سوق نمو رئيسية، بفضل عمليات التصنيع المتزايدة، وزيادة الطلب على المواد عالية الجودة».

وأشار إلى أن الشركة تواصل تعزيز النمو الاستراتيجي من خلال مشاريع توسعة الطاقات الإنتاجية الرئيسية داخل دولة الإمارات، وعلى الصعيد الدولي، لا سيما آسيا وأفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى توسع «بروج» في المناطق سريعة النمو، مع وجود مكاتب جديدة للشركة في كينيا وكوريا الجنوبية، لتعزيز وجودها في الأسواق سريعة النمو.

التحول الرقمي

وقال هزيم السويدي، إن الشركة تستهدف تسريع النمو مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال التركيز على الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، لتحسين عملياتها وزيادة الإنتاجية، وتقليل الانبعاثات، مشيراً إلى أن بروج استفادت من استخدامها للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وأوضح أنها حققت قيمة تجاوزت ملياري درهم عام 2024، من خلال إطلاق العديد من المبادرات.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «بروج» إلى أن الشركة طورت وأنتجت 9 منتجات جديدة، تسهم في تحقيق إضافة نوعية لمنتجاتها، التي تستخدم في مختلف القطاعات، ومنها ما يستخدم للمرة الأولى في القطاع الطبي.

وحول مستجدات مشروع «بروج 4»، وبدء الإنتاج قال هزيم سلطان السويدي: «إن مشروع بروج 4 يسير وفق الجدول الزمني، ومن المقرر أن يسهم في تعزيز إنتاج الشركة من البولي أوليفين، وتعزيز إنتاج الشركة بنسبة 28 %، ما يجعل من «بروج» أكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفين، ويمكن بذلك من تحقيق ما يصل إلى 7 مليارات درهم من الإيرادات السنوية الإضافية».

وحول خطط «بروج» لإدارة سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها قال: «إن بروج تواصل مسار نموها، إلى جانب قدرتها على توليد النقد بشكل قوي وتأمين السيولة، لتوفير أساسيات مالية قوية للشركة، إضافة إلى توفير عوائد قوية للمساهمين، حيث أكدت الشركة عزمها الحفاظ على توزيعات أرباح للعام بقيمة 4.8 مليارات درهم «مع عائد على توزيعات الأرباح بنسبة 6.4%» لعام 2025».

وشدد على التزام الشركة بتوفير القيمة للمساهمين في توزيعات الأرباح البالغة 10.74 مليارات درهم منذ الاكتتاب العام الأولي لأسهمها عام 2022، في ظل التوسعات المستمرة في الطاقات الإنتاجية والكفاءات التشغيلية، للحفاظ على سياسة توزيع الأرباح طويلة الأجل.