«دناتا» تكشف عن محطتها فائقة التطور في مطار أورلاندو

كشفت «دناتا» عن محطتها المتطورة في مطار أورلاندو الدولي، والتي تستخدم أحدث التقنيات في جميع عملياتها، ما يعزز بشكل كبير من مستويات الكفاءة والسلامة، والأداء البيئي مع الارتقاء بتجربة المسافرين في مختلف مراحل رحلتهم عبر المطار.

ومن خلال المحطة في مطار أورلاندو رسخت «دناتا» معايير متفوقة جديدة ليس فقط على مستوى عملياتها، وإنما أيضاً لعمليات المناولة الأرضية في الولايات المتحدة بأسرها. وتضمنت المبادرة استثمارات بقيمة 3 ملايين دولار لاقتناء أسطول كامل من معدات الدعم الأرضي الكهربائية، إلى جانب مجموعة من معدات خدمات الركاب المتقدمة، والاتصالات عن بعد، وإدارة الموارد، والتدريب الافتراضي، وأنظمة مكافحة الاصطدام.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز النمو الاقتصادي في أورلاندو، وتحقيق فوائد كبيرة للشركات والمجتمعات المحلية، من خلال دعم نمو قطاع الطيران المحلي عبر الخدمات المبتكرة، التي يوفرها المشروع في المطار، كما يوفر المشروع 50 وظيفة جديدة مباشرة مع «دناتا» في أورلاندو، في ظل خطط التوسع الجديدة.

وتشمل قائمة شركاء «دناتا» في المشروع الرائد مجموعة لوفتهانزا، أوشكوش، إيفيتادو تكنولوجيز وأفيار، حيث أسهم كل منها في الإطلاق الناجح للمحطة.

مستقبل المناولة

وقال ديفيد باركر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لـ«دناتا» في الأمريكتين: «نحن فخورون بالاستثمار في أورلاندو، المقر الرئيسي لعمليات «دناتا» في الولايات المتحدة، وقيادة الطريق في تشكيل مستقبل المناولة الأرضية، حيث تتماشى هذه المبادرة مع التزامنا بتقديم حلول عملية وقابلة للتطوير، تعمل على تعزيز الأداء التشغيلي والسلامة وجودة الخدمة لشركائنا من شركات الطيران ومسافريها».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتنفيذ هذا النموذج في جميع مواقعنا الـ 22 في الولايات المتحدة الأمريكية، وترسيخ معايير متفوقة جديدة في هذا المجال. ونعرب عن امتناننا لشركائنا، بما في ذلك لوفتهانزا وجيه بي تي، على دعمهم الثابت، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح معاً».

روح الشراكة

وقال يورج مينيش، نائب رئيس الاتفاقيات التجارية للمطارات في مجموعة لوفتهانزا: «نحن متحمسون في مجموعة لوفتهانزا لتوسيع شراكتنا في أمريكا الشمالية مع «دناتا»، حيث أصبحت خطوط «ديسكفر إيرلاينز» أول عملاء المحطة في مطار أورلاندو الدولي، الذي شهد هذه النقلة النوعية في التقنيات المستخدمة (بما في ذلك على سبيل المثال نظام E-GSE، أنظمة وميزات السلامة، وطرق التدريب المبتكرة)، والتي تجسد روح الشراكة التي تم ترسيخها على مدى السنوات الماضية. ونحن حريصون على توسيع نطاق استخدام هذه الأنظمة والمعدات في محطات مشتركة أخرى عبر الشبكة في الوقت المناسب».

وقال لارس مايكل ويندل، مسؤول العمليات الأرضية في خطوط «ديسكفر إيرلاينز»: «تتيح لنا المحطة منح عملائنا تجربة جديدة تجمع بين العمليات المستندة إلى أحدث التقنيات، والالتزام بأرفع المعايير البيئية، ونحن متحمسون بشكل خاص لاستخدام معدات الدعم الأرضي الكهربائية الجديدة، ونظام منع الاصطدام، ما يسهل عملية التحول لعمليات صديقة للبيئة، وتلبية معايير السلامة العالية لشركات الطيران، وإذ نتطلع لتحقيق هذه الأهداف بالشراكة مع «دناتا» نفخر بأن نكون جزءاً من هذه الابتكارات».

وتستخدم محطة «دناتا» أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة وجودة الخدمات في مختلف العمليات، بدءاً من مبنى المسافرين، وانتهاء بالعمليات في ساحة المطار والمكاتب الخلفية.