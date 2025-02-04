2.5 مليار دولار مبيعات باناسونيك في 9 أشهر

ارتفعت مبيعات شركة باناسونيك هولدينجز اليابانية للإلكترونيات خلال 9 أشهر، من أبريل حتى نهاية ديسمبر الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأعلنت باناسونيك تسجيل أرباح، قبل حساب الضرائب، بلغت 395.6 مليار ين (2.55 مليار دولار) خلال 9 أشهر حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 368 مليار ين في نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى نمو الإيرادات.

وارتفعت الأرباح التشغيلية 8.8 % إلى 348.3 مليار ين مقارنة بـ 320.2 مليار ين خلال العام السابق.

ورغم ذلك انخفض صافي الأرباح إلى 288.46 مليار ين أو 51. 123 يناً للسهم مقارنة بـ 399.17 مليار ين أو 170.96 يناً للسهم،

وارتفعت المبيعات خلال هذه الفترة 1.6 % إلى 6403.8 مليارات ين مقارنة بـ 6300.3 مليار خلال العام السابق.

وخفضت الشركة توقعاتها بالنسبة للمبيعات خلال العام الجاري من 8600 مليار ين إلى 8300 مليار ين.