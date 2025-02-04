460 مليون درهم قرض مؤجل لـ «سويد آند سويد» من البنك العربي

نجحت شركة «سويد آند سويد» العقارية، في الحصول على تسهيل ائتماني مؤجل بقيمة 460 مليون درهم من البنك العربي لتمويل عملية تطوير مشروع «سويد وان» وهو برج للمكاتب التجارية من الدرجة الأولى الخاص بها في أبراج بحيرات جميرا، في دبي ويمثل الإنجاز فصلاً آخر في العلاقة طويلة الأمد بين المؤسستين، اللتين سبق أن تعاونتا في تمويل مشروع «بانيان تري ريزيدنسز» الحائز على جوائز في دبي، ومبنى 47 للمكاتب في العاصمة المصرية القاهرة.

إضافة مهمة

وقال ماهر سويد، الشريك الإداري في شركة «سويد آند سويد»: «يمثل «سويد وان» إضافة مهمة للمشهد التجاري في دبي، ويسعدنا الحصول على دعم البنك العربي لتطويره. وتعكس هذه التسهيلات قوة علاقتنا مع البنك العربي وتشير إلى ثقة السوق المتزايدة في تطوير المكاتب عالية الجودة، الأمر الذي سيعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال».

وسيسهم المشروع، المقرر إنجازه عام 2026، في تغيير المشهد التجاري في أبراج بحيرات جميرا بفضل هندسته المعمارية المذهلة وتصميمه الحديث. إذ يمتد على مساحة 500 ألف قدم مربع، وسيتضمن ساحة مفتوحة مصممة بدقة تضم ممرات مزروعة ذات مناظر طبيعية، وقاعة استقبال كبيرة مزدوجة الارتفاع، وأربعة مستويات من مواقف السيارات الآمنة تحت الأرض.

وقال أحمد طه، رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لدى البنك العربي في الإمارات: «لطالما كان البنك العربي ملتزماً بتمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي في دبي وتطوير القطاعات الرئيسة فيها. وعلاقتنا مع «سويد آند سويد» مبنية على الثقة ولدينا سجل حافل بالإنجازات المشتركة. ونحن نتطلع إلى رؤية مشروع سويد وان ينبض بالحياة، ليضاف إلى قائمة المرافق التجارية عالمية المستوى المتوافرة في دبي».