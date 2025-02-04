«قمة مستقبل الضيافة» تحتفي بعقدين من الريادة في الاستثمار السياحي في الإمارات

تستعد «القمة العالمية لمستقبل الضيافة» للعودة إلى دبي من 27 إلى 29 أكتوبر 2025، لتشكل محطة بارزة لشركة «ذا بينش» العالمية المنظمة للقمة، بمناسبة مرور عشرين عاماً على إطلاق هذا الحدث الرائد في مجال الضيافة والاستثمار السياحي في المنطقة، والذي عرف سابقاً باسم «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي» في الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت نسخة 2024 من القمة حضوراً غير مسبوق، حيث استقطبت 1.596 مشاركاً يمثلون 735 شركة من 60 دولة، بما في ذلك أكثر من 550 مشاركة من النساء. ويعكس هذا النجاح الدور الفاعل لمبادرة #FHSWomenPower، التي تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها في قطاع الضيافة.

وانعقد المجلس الاستشاري لـ «قمة مستقبل الضيافة العالمية» في دبي الأسبوع الماضي، حيث شهد مناقشة مستفيضة لصياغة رؤية وأجندة القمة لهذا العام، بما يعكس تطلعات القطاع وإمكاناته المستقبلية.

وضم المجلس نخبة من أبرز قادة قطاع الضيافة والاستثمار العقاري على المستويين الإقليمي والدولي، ومن الأسماء البارزة التي شاركت في المجلس: أنتوني كوستا، رئيس قسم الضيافة والحياة العصرية في «كاندي كابيتال»، ومارك داردين، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن للضيافة»، وأميت أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة «أرادَ»، بالإضافة إلى دينكي بوري، الشريك المؤسس لشركة «إيجل وينج». كما حضر عثمان جابري، مدير قسم الاستثمار في العقارات والضيافة لدى «مؤسسة دبي للاستثمار»، ونيكولاس ماير، الشريك في «بي دبليو سي»، وفيليب جيه كلوهر، نائب الرئيس الأول في «مبادلة للاستثمار».

وشارك أيضاً في النقاشات كل من جيف تيسدال، الرئيس التنفيذي للأعمال في «أكور ون ليفينج» والرئيس العالمي للمشاريع متعددة الاستخدامات، وأحمد ناظم، العضو المنتدب لشركة «إدارة صناديق المالديف»، وعبودي عسلي، نائب الرئيس التنفيذي للفنادق والضيافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «جيه إل إل»، وساهيل لاليت، نائب الرئيس لتطوير أماكن الإقامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماريوت إنترناشيونال».

محطة فارقة

وقال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا بينش» العالمية المنظمة لفعاليات القمة: «يمثل هذا العام محطة فارقة بالنسبة لنا، حيث نحتفل بالذكرى العشرين لتأسيس قمتنا في دولة الإمارات. ومن الرائع أن نعود إلى مدينة جميرا، المكان الذي شهد انطلاقة القمة لأول مرة في 2005، حيث يسعدنا أن تكون جميرا الراعي المضيف لهذه الدورة مجدداً، ما يضفي قيمة خاصة على هذه المناسبة الاحتفالية».

مركز للضيافة

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي جميرا: «يسعدنا أن نستضيف القمة العالمية لمستقبل قطاع الضيافة مرة أخرى في مدينة جميرا، تزامناً مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً على انطلاقها في دولة الإمارات. لا شك أن هذا الإنجاز يعكس مدى نمو وتطور القمة، ويبرز دور دبي المتنامي كمركز عالمي للسياحة والضيافة. وبصفتها علامة تجارية رائدة في الضيافة الفاخرة، تشارك جميرا قصة نجاح موازية، حيث أسهمت منذ افتتاح جميرا برج العرب الأيقوني عام 1999، في إعادة تعريف مفاهيم الفخامة وتقديم تجارب استثنائية وهادفة في وجهات ملهمة. ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال نخبة قادة الضيافة والاستثمار من العالم، والعمل معاً نحو رسم مستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي».

التحولات العالمية

وتسلط «القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025» الضوء على التحولات العالمية التي تعيد تشكيل صناعة الضيافة في ظل التغيرات المتسارعة. وتتناول القمة مجموعة من القضايا الاستراتيجية، من بينها تأثير الاتجاهات الاقتصادية العالمية على القطاع، ونماذج الأعمال المبتكرة في مجال الضيافة، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، والسياحة المستدامة.

كما تركز القمة على استشراف مستقبل الاستثمار في الضيافة، مع تسليط الضوء على الاتجاهات العصرية في قطاعي الضيافة والرفاهية، واستكشاف الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير مساحات الضيافة ويضم البرنامج جلسات متخصصة تناقش فرص الاستثمار في أسواق رئيسية مثل أفريقيا وأوروبا وآسيا.

وستتاح للمشاركين الفرصة للانخراط في مناقشات معمقة وإبرام صفقات تجارية وتوسيع شبكاتهم المهنية، وهي السمات التي طالما تميزت بها «القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025». كما ستتضمن القمة مجموعة من الفعاليات التفاعلية الغنية، مثل سلسلة الحوارات القيادية TenX، والجلسات النقاشية المستديرة، وعروض الأجنحة الوطنية، بالإضافة إلى منتدى المساكن ذات العلامات التجارية، وتحدي الضيافة المستدامة المخصص للطلبة، بالإضافة إلى مختبر الحوكمة البيئية والاجتماعية.

منصة رائدة

ونجحت «القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025» في ترسيخ مكانتها منصة رائدة واستثنائية على مستوى المنطقة، إذ تقدم حدثين سنويين يواكبان التوسع الكبير في قطاع السياحة في الشرق الأوسط. وفي سياق هذا النمو المتسارع، تشهد شركة «ذا بينش»، الجهة المنظمة للفعاليات، تطوراً ينسجم مع توسع القمة، حيث انضمت أولجا نيكول لتولي منصب رئيسة المبيعات في «القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025»، لتضيف خبرتها إلى فريق العمل متعدد الثقافات وذي الكفاءة العالية.

وستقام فعاليات النسخة الخاصة بالمملكة العربية السعودية من «قمة مستقبل الضيافة» لهذا العام من 11 إلى 13 مايو في بالرياض، وستليها فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة، التي ستعقد من 27 إلى 29 أكتوبر 2025 في دبي.