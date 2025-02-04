«توكاي أوبتيكال» اليابانية تبدأ عملياتها التصنيعية في «حرة مطار الشارقة»

تواصل هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تعزيز مكانتها وجهة لكبرى الشركات العالمية، حيث أعلنت شركة «توكاي أوبتيكال» اليابانية العريقة المتخصصة في صناعة العدسات الطبية عن إطلاق أعمالها التصنيعية والتشغيلية في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 2000 عدسة عينية/يومياً خلال المرحلة الأولى.

جاء ذلك بعد أن دشنت الشركة مصنعاً لها في حرة مطار الشارقة الدولي في بداية العام الجاري بمساحة إجمالية وصلت إلى 4300 قدم مربعة، وبقيمة استثمارية أولية تجاوزت 8 ملايين درهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة لزيادة استثماراتها في دولة الإمارات وتوسيع نشاطها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يقدر حجم سوق العدسات اللاصقة بـ10.23 مليارات دولار أمريكي في عام 2024.

ومن المتوقع أن يصل إلى 12.24 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.66% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) بحسب مؤسسة «موردور إنتليجنس» للأبحاث.

وقبيل انطلاق عمليات التصنيع والتشغيل، قام سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وكيرت لوريدان، الرئيس التنفيذي لشركة «توكاي أوبتيكس» وشريكه الياباني هيروكازو فوروزاوا بزيارة المنشأة الجديدة، بحضور وفد ضم كين أوكانياوا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، كما شهدت الزيارة مشاركة أنطوان ديلكور، سفير بلجيكا لدى دولة الإمارات.