700 مليون مسافر عبر مطارات دبي في السنوات العشر الماضية

أعلن بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن مجمل عدد المسافرين عبر مطار دبي في العام الماضي بلغ 92.3 مليون مسافر، مضيفاً في تصريحات لقناة «سي إن بي سي عربية» إنه جرى استقبال 700 مليون مسافر في السنوات الـ10 الماضية عبر مطارات دبي وهو ما يبلغ ضعف عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على الدعم القوي الذي قدمته حكومة دبي لقطاع الطيران طوال فترة الجائحة، وهو ما ساعد على سرعة تجاوز الأزمة. وأشار إلى أن «طيران الإمارات» وفلاي دبي تستحوذان على أكبر نسبة من الحركة المرورية وعدد الرحلات.

وتوقع أن تتمكن مطارات دبي من تسجيل أكثر من 100 مليون مسافر بحلول سنة 2027، لافتاً إلى أن التحديات في مطارات دبي تكمن في توفير إمدادات الطائرات الجديدة.

وشدد الرئيس التنفيذي لمطارات دبي على أن قطاع الطيران سجّل طفرة كبيرة في دبي ولم يتضرّر من الأحداث التي وقعت في الـ15 سنة الماضية. وقال إن مطار آل مكتوم الدولي سيتمكّن من استقطاب 260 مليون مسافر في العقود المقبلة.