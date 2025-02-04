«انفيكتوس» تستحوذ على «ميريك» في موزمبيق

استحوذت «انفيكتوس للاستثمار»، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، على شركة ميريك للصناعات من خلال شراء شركتها القابضة، ستراتون أفريقيا هولدنج ليمتد، موريشيوس، بهدف الوصول إلى إيرادات 25 مليار درهم بحلول عام 2028.

وتدير شركة ميريك للصناعات أكبر المنشآت لطحن الدقيق وإنتاج المواد الغذائية في موزمبيق بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي مليون طن متري سنوياً، بالإضافة إلى سعة تخزين للحبوب تزيد على 145 ألف طن متري.

وتمثل الصفقة ثاني أكبر استحواذ لشركة انفيكتوس للاستثمار في أفريقيا، بعد شراء 60% من شركة جراديركو المغربية العاملة في تجارة الحبوب وشركاتها التابعة والتي تعود ملكيتها إلى زلار القابضة.

وقال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: «من المتوقع أن يسهم الاستحواذ في زيادة حجم العمليات والتعاون بين الشركتين، ويزيد الإيرادات الموحدة لشركة انفيكتوس للاستثمار بأكثر من مليار درهم (272 مليون دولار) سنوياً.

كما سيسرع وتيرة الاستثمارات الأخرى وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية لدى الشركة، ما سيدفع نحو نمو كبير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي من المتوقع أن تزيد بأكثر من الضعف في 2025».

وأضاف: «تعزز الصفقة استراتيجية الشركة طويلة الأمد لتوسيع أعمالها في مجال الأغذية الزراعية في الأسواق الأفريقية الرئيسية، وتطوير شراكات استراتيجية جديدة، وتعزيز قدراتها التشغيلية في مراحل الإنتاج، ويقربها خطوة نحو هدفها في أن تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا والوصول إلى إيرادات بقيمة 25 مليار درهم (6.8 مليارات دولار) بحلول 2028.

يركز الاستحواذ على السلع الأساسية في قطاع الزراعة وصناعة الغذاء، ومن المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في موزمبيق، مما يدعم خلق فرص العمل ويساهم في تعزيز نمو الصادرات».