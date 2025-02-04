«ديار» تطلق المرحلة الثانية من «بارك فايف»

أعلنت شركة ديار للتطوير العقاري، إطلاق المرحلة الثانية من «بارك فايف»، وهو مجمّع سكني فاخر في مدينة دبي للإنتاج، بعد النجاح اللافت للمرحلة الأولى. وستشهد المرحلة الثانية إطلاق أكثر من 343 وحدة سكنية.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي بشركة ديار للتطوير: «يطمح «بارك فايف» إلى أن يكون أكثر من مجرد مشروع تطوير؛ إنه نموذج لمجتمع الحياة الحضرية المثالية، ويعكس رؤية الدولة في خلق مساحات حضرية تعزز جودة الحياة للسكان وتشجع التلاحم المجتمعي. ويشكل «بارك فايف» التزامنا بتقديم مشاريع عالمية المستوى ومستدامة، مع الاستجابة لاهتمامات المستثمرين العالميين».

يقع «بارك فايف» في موقع استراتيجي في مدينة دبي للإنتاج، مما يوفر للسكان وصولاً سلساً إلى المرافق الأساسية، بما في ذلك التسوق وسلسلات المطاعم من الطراز العالمي، إضافة إلى الحدائق الخضراء، ونوادي الغولف، والمدارس الرائدة.

والمستشفيات المشهورة خلال دقائق. ويقع المشروع بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق الخيل، حيث يبعد بدقائق فقط عن سيتي سنتر معيصم، إضافة إلى قربه من المواقع الرئيسية، بما في ذلك مركز دبي للمعارض، ومطار آل مكتوم الدولي، ودبي إكسبو 2020، ومطار دبي الدولي الذي يبعد بحوالي 30 دقيقة بالسيارة.