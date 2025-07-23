«ستاندرد تشارترد» يطلق حلاً مستداماً للضمان المالي وإدارة الحسابات

أعلن ستاندرد تشارترد أمس إطلاق أول حل مستدام للضمان المالي وإدارة الحسابات المصرفية في دولة الإمارات، ما يتيح للعملاء دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات إدارة السيولة النقدية.

ويتيح الحل الجديد للشركات فرصة الاحتفاظ بالأموال في حساب ضمان أو حساب مصرفي يتم ربطه مباشرة بمحفظة البنك من القروض والمشاريع الخضراء والمستدامة المؤهلة، وفقاً لإطار البنك للمنتجات الخضراء والمستدامة.

وقالت رولا أبو منه، الرئيسة التنفيذية لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: «تُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الاستدامة، وذلك بفضل التزامها الواضح بدفع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وبصفتنا من أقدم البنوك الدولية العاملة في الدولة، نفخر بدعم هذا التوجه الوطني من خلال تقديم حلول تمكّن العملاء من دمج الاستدامة في جوهر عملياتهم المالية».