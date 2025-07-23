268 مليون درهم صافي ربح بنك الشارقة في النصف الأول بزيادة 57 %

أعلن بنك الشارقة «البنك»، أمس، نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حقق البنك أداءً قياسياً في النصف الأول من 2025، حيث بلغ صافي الربح 268 مليون درهم، بزيادة قدرها 57%، مقارنة بنفس الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ الربح قبل الضريبة 295 مليون درهم، وهو يمثل تحسناً نوعياً، مقارنة بمبلغ 183 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. ويعود هذا النمو إلى الزيادة الملحوظة في صافي إيرادات الفوائد، والإيرادات من الاستثمارات والإدارة الفعالة والحكيمة لمخاطر الائتمان.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس الإدارة: حافظ البنك على زخمه القوي خلال النصف الأول 2025، مستنداً إلى النتائج القوية في الربع الأول، ويعكس صافي الربح القياسي، الذي تم تحقيقه تحسناً في الأداء التشغيلي، وكفاءة العمليات والمرونة المالية.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بنمو مستقر في الميزانية العمومية، وتنوع محفظة الأعمال، وتحسن القدرات التشغيلية، مع اتباع نهج حذر في إدارة المخاطر، وهي نتائج تؤكد مجدداً ثقة مجلس الإدارة في التوجه الاستراتيجي للبنك، وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل، مع الالتزام التام بمبادئ الحوكمة الرشيدة، والسياسات الائتمانية المتحفظة.