«مدن القابضة» تقترب من الاستحواذ على «أرينا إيفنتس»

أعلنت مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية عن إبرام اتفاقية نهائية مع الشركة العالمية القابضة (IHC) وشركة تسهيل القابضة، للاستحواذ على شركة «ثيتا بيدكو» المحدودة، المالكة بنسبة 100 % لمجموعة «أرينا إيفنتس» العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول البنية التحتية المؤقتة والخدمات المتكاملة لتجهيز الفعاليات الكبرى. ومن المتوقع أن تكتمل صفقة الاستحواذ قبل نهاية الربع الأول من العام 2025.

ويسهم الاستحواذ على «أرينا» في تعزيز مكانة «مدن» الرائدة في عالم الفعاليات العالمية، حيث سيزيد بشكل كبير من قدراتها الحالية ويرسخ حضورها في أكثر من 10 دول تعمل فيها شركة أرينا، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ولعبت «أرينا» دوراً محورياً في العديد من الفعاليات الرياضية المرموقة، بما في ذلك توفير الخدمات والدعم اللوجستي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسباقات «الفورمولا 1» في أبوظبي وجدة ولاس فيجاس وميامي وأوستن، وويمبلدون، وبطولات «سينش» السنوية في نادي «كوينز» بلندن، بالإضافة إلى إنشاء ملعب كريكت خاص ببطولة كأس العالم T20 في نيويورك.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: «يعد الاستحواذ على شركة «أرينا» وإضافتها إلى محفظة أعمال «مدن القابضة» خطوة استراتيجية محورية تسهم في تعزيز مكانتها العالمية وتنويع محفظتها وتوسيع نطاق خدماتها في مجال الفعاليات والأحداث العالمية».

وأضاف: «إن خبرة «أرينا» الواسعة، باعتبارها مزوداً رائداً للخدمات في أكبر الفعاليات العالمية في أسواق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ستسهم بشكل كبير في تعزيز استراتيجية «مدن» للانتشار عالمياً وتوسيع حضورها في الأسواق الرئيسية».

فخر

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»: «نحن فخورون بانضمام «أرينا إيفنتس» إلى عائلة «مدن»، حيث تتمتع بخبرة واسعة وشبكة علاقات استراتيجية راسخة على المستوى العالمي.

فضلاً عن تميزها في تقديم حلول مبتكرة ستعزز بشكل كبير خدمات الفعاليات المتكاملة التي نقدمها حالياً». وأضاف أوريجان: «يعكس هذا الاستحواذ التزامنا باستراتيجية النمو المستدامة، مما يتيح لنا توسيع قدراتنا وتقديم خدمات ترتقي لأعلى المعايير العالمية».

استحواذ

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «يعكس استحواذ «مدن القابضة» على مجموعة «أرينا» التزامنا بتطوير محفظة متكاملة وأكثر كفاءة، وتوسيع استراتيجيتنا لتعزيز التكامل بين الأصول التشغيلية وتعظيم الفوائد المشتركة.

وقد شهدت مجموعة «أرينا» نمواً ملحوظاً تحت مظلة الشركة العالمية القابضة (IHC) خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يتيح لمجموعة «مدن القابضة» توظيف إمكاناتها المتنامية في قطاع البنية التحتية المؤقتة وهياكل الفعاليات لتقديم حلول ذات قيمة ملموسة في الأسواق المحلية والعالمية».