الإمارات تعزز الشراكة مع القطاع الخاص في السياحة والضيافة عبر المخيم الصيفي

زار معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عدداً من المنشآت الفندقية في الدولة، وذلك في إطار متابعة التقدم في برنامج «المخيم الصيفي للضيافة» الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع مجموعة من المنشآت السياحية والفندقية الخاصة والاطلاع على المبادرات والأنشطة الصيفية المنفذة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي السياحة والضيافة.

وشملت الجولة فندق The First Collection، وفندق Anantara the Palm.

والتقى عبد الله بن طوق عدداً من الطلبة المشاركين في المخيم، واطلع على تجربتهم في بيئة العمل الفندقي، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن التدريب العملي، ومدى استفادتهم من المهارات التطبيقية التي يوفرها البرنامج.

كما ناقش مع ممثلي الفنادق تعزيز التعاون في تطوير القدرات البشرية بقطاع الضيافة، وتوسيع نطاق المبادرة مستقبلاً.

وأكد أن قطاع السياحة ركيزة أساسية بمنظومة الاقتصاد ويحظى باهتمام متنامٍ في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على تنويع الاقتصاد واستدامة النمو، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم المنشآت السياحية والفندقية وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، عبر تطوير الشراكات الميدانية ومتابعة سير المبادرات على أرض الواقع، بما يسهم في الوقوف على مدى التقدم بتنفيذ البرامج وتقييم أثرها المباشر على الكفاءات الوطنية والقطاع بشكل عام.

وقال: «المخيم مبادرة نوعية أطلقتها الوزارة لبناء الكفاءات وتمكين الطلبة وتأهيلهم ميدانياً للانخراط بسوق العمل في أحد أكثر القطاعات نمواً في الدولة.

ونحن نؤمن بأهمية إتاحة فرص تدريب عملية أمام شبابنا، تساعدهم على فهم بيئة العمل السياحي، وتعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة بنمو القطاع الحيوي.

وننظر إلى القطاع الخاص السياحي كشريك استراتيجي للحكومة في هذا الاتجاه، ونثمن التعاون الكبير من شركائنا بالفنادق والمنشآت السياحية الذين وفروا بيئة تدريبية غنية للطلاب المشاركين». وأوضح أن الوزارة ستواصل تطوير مبادرات تدريبية مشابهة.

وسجل في النسخة الحالية من المخيم أكثر من 500 طالب وطالبة ينتمون إلى نحو 200 مؤسسة تعليمية في الدولة، بالتعاون مع أكثر من 40 منشأة سياحية وفندقية.