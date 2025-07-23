«حوارات نماء» تناقش المخاطر المالية وتمكين المرأة



نظّمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أولى جلسات سلسلة «حوارات نماء»، أمس، في الجادة بالشارقة، وهي مبادرة مجتمعية، تهدف إلى تعزيز وعي النساء بمواضيع تمس حياتهن اليومية، وتمكينهن من اتخاذ قرارات مدروسة، تدعم مشاركتهن الفاعلة في مختلف جوانب الحياة.

وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان: «المرأة والمخاطر المالية: فهم، وعي وتمكين»، واستهدفت النساء في الشارقة بعمر 18 عاماً فما فوق، بما يشمل الطالبات، والموظفات، وربات المنازل، والمتقاعدات، والخريجات الجدد.

وعُقدت الجلسة بشراكة استراتيجية مع دائرة القضاء في الشارقة، وقدمت خلالها القاضي الدكتورة سلامة راشد الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بالشارقة، رؤية قانونية متخصصة، حول أبرز التحديات والمخاطر المالية التي قد تواجه المرأة.