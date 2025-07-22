تباين أداء البورصات العربية .. وسوق دبي عند 6025 نقطة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و602.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 726.7 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 39.7 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.149 تريليونات درهم، في ختام تداولات الثلاثاء، ثاني جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 3.11 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.042 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 6025 نقطة، ليغلق مؤشر السوق عند 6024.79 نقطة، منخفضاً بـ 0.33 %، في حين استحوذ سهما «إعمار» على 39 % من إجمالي سيولة السوق، بقيمة 233.6 مليون درهم، ليرتفع «إعمار العقارية» بنسبة 1.01 %، عند 15 درهماً.

وقفز سهم «الأغذية المتحدة» بالحد الأقصى عند 15.5 درهماً، ليقود ارتفاعات 14 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 7.3 %، وأرامكس 4.1 %، والإثمار القابضة 3.8 %، فيما انخفضت أسهم الإمارات للاستثمار 3.9 %، وتاكسي دبي 3.6 %، والعربية للطيران 3.08 %، وأملاك للتمويل 2.4 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 57.4 مليون درهم، بجلسة الثلاثاء، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 274.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 217.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 10178.87 نقطة، متراجعاً 0.55 %، خلال جلسة الثلاثاء.

وتصدر «إي سفن» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 306.8 ملايين درهم، مرتفعاً بنسبة 2.56 %، عند 1.60 درهم، ليُسجل أعلى مستوى له منذ إدراجه في السوق، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 143.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز»، بسيولة أكثر من 126 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 14.8 %، بالحد الأقصى، وعمان والإمارات للاستثمار 11 %، ودار التأمين 9.8 %، وأبوظبي الوطنية للتأمين 4.3 %، فيما تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 7 %، والشارقة للأسمنت 5.4 %، والبنك العربي المتحد 5 %، وبنك رأس الخيمة الوطني 4.4 %.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 1.26 %، والكويتي 0.23 %، بينما ارتفعت بورصات قطر 1.08 %، ومسقط 0.72 %، والبحرين 0.15 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.96 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.26 %، عند 10843 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.9 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم الراجحي، والمتقدمة، وسابك للمغذيات، وطيران ناس، والتصنيع، والأول، وعلم، ودار الأركان، والمملكة، بنسب تتراوح ما بين 1 و4 %،

وتراجع سهم الأهلي بنسبة 2 %، عند 35.90 ريالاً، وأكوا باور بنسبة 1 %، عند 229 ريالاً، وسابك بنسبة 2 %، عند 53.50 ريالاً، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو 2009.

في المقابل، ارتفع سهم موبايلي بنحو 2 %، عند 56.25 ريالاً، وصعدت أسهم زين السعودية، وسيرا، وكابلات الرياض، وساسكو، والموسى الصحية، بنسب تراوحت ما بين 1 % و2 %.

مصر

تراجعت أغلبية مؤشرات البورصة المصرية، باستثناء صعود «إيجي إكس 70»، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.96 %، ليغلق عند مستوى 33803 نقاط، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.95 %، ليغلق عند مستوى 41722 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي»، بنسبة 0.95 %، ليغلق عند مستوى 15183 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.09 %، ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.22 %، ليغلق عند مستوى 13846 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88 %، ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لبورصة الأردن منخفضاً 0.09 %، إلى 2883.49 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.3 ملايين دينار، مقارنة مع تسعة ملايين في الجلسة السابقة.

وانخفضت البورصة الأردنية، بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية، بهدف جني أرباح، وسط سيولة جيدة.

وانخفض سهم البوتاس العربية 0.75 %، إلى 33.09 ديناراً، وسهم الكهرباء الأردنية 0.38 %، إلى 2.62 دينار، وسهم مناجم الفوسفات 1.47 %، إلى 19.4 ديناراً، في حين استقر سهم مصفاة البترول عند 5.03 دنانير.