سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة.. وسط تراجع أغلب المؤشرات العربية

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، أول تداولات شهر فبراير، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.05% أو ما يعادل 2.4 نقطة، مسجلاً 5182.76 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 762 مليون درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات الصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 903.14 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 903.9 مليارات درهم بنهاية الجلسة .

وتصدر سهم «بنك الإمارات للاستثمار» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 12.2%، في حين استحوذ سهما «إعمار» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ275 مليون درهم تعادل 42% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 657.2 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «أمان» 9.14%، و«سكون للتأمين» 2.8%، و«الإمارات ريم للاستثمار» 2.4%، و«ديوا» 2.34%، و«دبي الإسلامي» 1.4%.

بينما انخفض سهم «دريك آند سكل» بنسبة 1.1% عند 0.351 درهم، وانخفض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.4% عند 13.45 درهماً، وانخفض سهم «طلبات» بنسبة 0.7% عند 1.41 درهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في الجلسة ، واتجه المستثمرون (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 5.5 ملايين درهم بالجلسة ، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 328 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 322.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9575.84 نقطة متراجعاً 0.11% في الجلسة .

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 106.7 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 102.5 مليون درهم، ثم «بروج» بسيولة 89.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم «بنك الفجيرة الوطني» 11.9%، و«البنك التجاري الدولي» 7.3%، و«أبوظبي الوطنية للتأمين» 4.3%، و«برجيل القابضة» 3%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.9%، وارتفع سهم «أمريكانا» بنسبة 2.6% عند 2.41 درهم، وسهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.94% عند 2.13 درهم.

وأقفل سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» منخفضاً بنسبة 5.8% عند 0.555 درهم، وانخفض سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 2.8% عند 0.343 درهم.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي، و657.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 454.9 ملايين سهم عبر تنفيذ نحو 36.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت معظم أسواق الأسهم العربية تراجعاً بالأداء في ختام التعاملات ، وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.63%، ومسقط 0.05% والبحرين 0.30%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.64%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 12377 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليارات ريال. وتراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 27.70 ريالاً. وهبط سهم البنك الأول، بنسبة 2 % عند 35.75 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.1 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.215 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 29754 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 36956 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة.