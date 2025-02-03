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أعمال

«إم آي جي» ومجمّع الصناعات الوطنية يفتتحان أكبر مصنع للخرسانة في المنطقة

  • منشأة حديثة على 2.2 مليون قدم مربعة ترفع كفاءة البناء باستخدام تقنيات الخرسانة المتقدّمة مسبقة الصبّ
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البيان

تقنيات متقدمة تعتمد أحد المعايير الإنتاجية
البيان
تقنيات متقدمة تعتمد أحد المعايير الإنتاجية
خلال افتتاح «سيفتِك» أكبر مصنع للخرسانة مسبقة الصبّ بالشرق الأوسط
البيان
خلال افتتاح «سيفتِك» أكبر مصنع للخرسانة مسبقة الصبّ بالشرق الأوسط

أعلنت «إم آي جي» القابضة، ومجمّع الصناعات الوطنية، التابع لـ «دي بي ورلد»، عن افتتاح منشأة «سيفتِك»، أكبر مصنع للخرسانة مسبقة الصبّ في الشرق الأوسط على مساحة 2.2 مليون قدم مربعة، بحضور عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام في «دي بي ورلد»، دول التعاون، والمهندس عبد الحليم موحّد، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم آي جي» القابضة و«سيفتِك».

وتضم المنشأة المتطورة منطقة إنتاج بمساحة 750 ألف قدم مربعة وساحة تخزين بمساحة 800 ألف قدم مربعة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر من 700 ألف متر مكعب. ومن المتوقع أن يسهم مصنع «سيفتك» بتحوّل كبير في قطاع البناء في الإمارات من خلال توفير حلول الخرسانة مسبقة الصبّ، والمُصمّمة لرفع جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع، خاصة في ضوء النموّ السريع الذي يشهده هذا القطاع.

حلول مبتكرة

وأكد المهندس عبد الحليم مُوَحِّد، أهمية الدور التحوّلي للمصنع في مستقبل الإنشاءات، مع تقنيات الجيل الجديد للخرسانة مسبقة الصبّ، وقال: «يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع رؤيتنا الطموحة للتوسّع في قطاع البناء وتقديم حلول مبتكرة تعزز الكفاءة والجودة».

وقام عبدالله بن دميثان بجولة في المنشأة الجديدة، واطلع على أنظمة الإنتاج الحديثة فيها، مسلطاً الضوء على مساهمتها المرتقبة في القطاع الصناعي لدولة الإمارات.

وقال: «نحن فخورون بافتتاح منشأة «سيفتِك» الرائدة في مجمّع الصناعات الوطنية، يسهم قطاع البناء في حوالي 12% في اقتصاد دولة الإمارات، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.26% حتى 2030. ويعدّ الابتكار مفتاحاً لدعم الكفاءات التشغيلية في التصنيع، وستعمل تقنية «سيفتِك» المتقدمة على تعزيز جودة البناء ودعم سلسلة التوريد المحلية والإقليمية لحلول الخرسانة مسبقة الصبّ».

وتجدر الإشارة إلى أن افتتاح مصنع «سيفتِك» يمثل مبادرة استراتيجية لتعزيز منظومة البناء وجودة الإنشاءات والصناعة في دولة الإمارات، ودعم البرامج الوطنية الطموحة؛ مثل «مشروع 300 مليار»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.