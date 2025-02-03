"الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية" تبحث التعاون مع البرلمان الليتواني

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، برئاسة سعادة سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة، ولجنة الصداقة في برلمان جمهورية ليتوانيا برئاسة سعادة موديستا بتروسكايتي رئيسة اللجنة، اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، بحضور سعادة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس.

وأكدت سعادة سارة فلكناز، خلال الاجتماع، قوة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بما يواكب تطور العلاقات بين البلدين عبر التواصل المستمر بين لجنتي الصداقة البرلمانية، لتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، والتنسيق والتشاور عبر الدبلوماسية البرلمانية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية.

من جانبها أكدت سعادة موديستا بتروسكايتي عمق علاقات التعاون بين جمهورية ليتوانيا ودولة الإمارات، وأهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات والخبرات بما يساهم في دعم توجهات حكومتي البلدين الصديقين.