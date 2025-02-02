«ماردي القابضة» تطلق أعمالها في الإمارات

أقامت شركة «ماردي القابضة»، إحدى شركات تطوير العقارات في باتومي - جورجيا، حفلاً للإعلان عن توسعها في سوق العقارات في الإمارات، بحضور نخبة من المتخصصين في القطاع والشخصيات البارزة المحلية والعالمية.

وافتتح الأمير خوان باغراتيون موخراني، الشريك الإداري لشركة ماردي القابضة، الحفل وأعرب خلال كلمته الافتتاحية عن فخره بهذا التوسع الاستراتيجي الواعد، وأكد مكانة جورجيا الريادية كوجهة استثمارية رائدة فريدة في قطاع العقارات تجمع بين الثقافة الغنية والمناظر الطبيعية الجميلة وتجارب الحياة العصرية.

واستعرضت «ماردي القابضة» فرص الاستثمار العقاري الجذابة في جورجيا بوصفها تحتل مكانة ريادية في هذا القطاع بالمنطقة، وشهد الحدث اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين والشركاء وكبار الشخصيات ورواد الأعمال والمختصين في قطاع العقارات والشخصيات البارزة المحلية والعالمية، وقامت الشركة بتسليط الضوء على أهم التطورات والنمو الواعد الذي تشهده أعمال الشركة، بما في ذلك المشاريع العقارية «تلال باتومي» وفندق «ميركيور أكوابارك باتومي».

وقال خوان باغراتيون موخراني: يمثل هذا الحدث إنجازاً بالغ الأهمية لنمو أعمال شركة «ماردي القابضة»، حيث يساهم في تعزيز العمل مع المستثمرين في دولة الإمارات، وبفضل العلاقات القوية بين البلدين والمناطق الزمنية المشتركة، يسعدنا أن نقدم مشاريعنا العقارية في جورجيا كخيار قابل للتطبيق لمنازل ثانية محتملة واستثمارات مربحة.

كما أكد حفل الإطلاق التزام شركة «ماردى جلوبال للاستثمار» بإطلاق مشاريع ذات عائد مرتفع تعزز التنمية المستدامة، ومع التعاون مع مجموعة «أكور» للضيافة تلتزم شركة «ماردي القابضة» بتقديم تجارب استثنائية فريدة في قطاع العقارات.

وقال فيصل كونتراكتور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زام برايم العقارية» التابعة لشركة «ماردي القابضة» ومقرها دبي: يعكس النجاح الملحوظ لهذا الحدث الاهتمام الكبير بالاستثمار في سوق العقارات في جورجيا، ونحن متحمسون للتعاون مع العديد من المستثمرين الراغبين في استكشاف الفرص الفريدة التي توفرها مشاريعنا الاستثنائية الرائدة، ما يشكل خطوة واعدة للمضي قدماً في تعزيز ريادة شركة ماردي القابضة في القطاع العقاري وتحقيق النمو في الاستثمار في جورجيا.