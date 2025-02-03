30.4 مليون معاملة تنجزها "جمارك دبي" العام 2025

حدثت جمارك دبي رقم هاتفها الموحد المجاني ليصبح 8001886 بدلاً من الأرقام السابقة، بهدف توحيد قنوات الاتصال الخاصة بالدائرة وتسهيل وصول المتعاملين إلى خدماتها بكل كفاءة وسهولة، وتوفير خدمة سريعة وفعالة تربط جميع خدمات الدائرة والمراكز الجمركية التابعة لها، وتؤكد استراتيجيتها الطموحة في تصفير البيروقراطية وتعزيز التواصل مع الجمهور وتحسين تجارب الخدمة لجميع المتعاملين و توفير كافة الإجابات على استفساراتهم ، يذكر أن مركز الاتصال التابع للدائرة تلقى 95630 اتصالاً خلال العام 2023 و 93977 اتصالاً منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية سبتمبر 2024 الماضي.

مسيرة متواصلة

أكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أنه تم اختيار عام 1886 في الرقم الجديد، لأنه يمثل أحد أهم الأعوام البارزة في ازدهار التجارة بدبي، وهذه الخطوة تعكس التزام جمارك دبي بتعزيز هويتها المؤسسية وإبراز دور التجارة في نمو اقتصاد الإمارة عبر السنين، كما يُبرز هذا الاختيار مكانة دبي كمحور استراتيجي يربط الشرق بالغرب ومركز رئيسي للتجارة العالمية ، وتأتي هذه المبادرة دعماً لأجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي " رعاه الله "، بهدف ترسيخ تجارة دبي وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033.

وأضاف : "يمثل الرقم الموحد الجديد لجمارك دبي (8001886) رابطًا فريدًا يجمع بين تاريخ الإمارة العريق ومستقبلها الطموح، كما يبرز أيضًا التزام جمارك دبي بالمضي قدمًا في مسيرة التطور والابتكار، حيث يجمع الرقم الجديد بين أصالة التاريخ وتطور الخدمات الرقمية، ليكون رمزًا يعبر عن استمرارية النهج الذي بدأ منذ أكثر من قرن وما زال يدفع عجلة التقدم في الإمارة نحو العالمية.

تسهيل التجارة

وباتت دبي المركز الرئيسي في المنطقة للتجارة العالمية، ما يعكس قوة الانتعاش في قيمة تجارتها الخارجية التي وصلت إلى 2 تريليون درهم في .2023 وهذا يشير إلى قدرة الإمارة على تجاوز التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، وتعزيز تنافسيتها، وقيادتها للتحولات المستقبلية في التجارة العالمية. وفي هذا السياق، تعمل جمارك دبي على مواكبة الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، من خلال تطوير

وتحديث أنظمتها وبرامجها الجمركية بشكل مستمر، بما يدعم تسهيل ممارسة الأعمال التجارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وقامت بتخليص أكثر من 30.4 مليون معاملة جمركية خلال العام الماضي. كما توجت الدائرة بإنجازاتها المستمرة بالحفاظ على مكانتها ضمن فئة النخبة في جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي لعام .2023 إضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة، وضمن واجبها الوطني، بحماية المجتمع والاقتصاد من خلال التصدي لكافة أشكال تهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة.

منصة مركزية متكاملة

يُمثل الرقم الموحد منصة مركزية تربط شركاء جمارك دبي بجميع الخدمات التي يحتاجونها بدءا من الاستفسارات العامة وحتى الحلول المتخصصة التي تسهم في تيسير عملياتهم التجارية، ويُعد هذا الرقم جزءًا من استراتيجية الدائرة لتعزيز الشفافية وتسريع الاستجابة لاحتياجات شركائها، بما يضمن تحسين الكفاءة

التشغيلية وتقديم الدعم الفوري، كما يتيح الرقم الموحد الجديد اتصالاً مباشراً مع المعنيين في جمارك دبي، ما يضمن سرعة الاستجابة ودقة الحلول المقدمة للمتعاملين، ويأتي هذا التحديث في إطار حرص الدائرة على تعزيز رضا المتعاملين وتقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعاتهم.

سعادة المتعاملين

تضع جمارك دبي المتعامل في مقدمة أولوياتها لرفع مستوى رضاهم عن تجربتهم وخلق قيمة مضافة لهم، من خلال ميثاق يهدف إلى تعزيز التواصل وتبني أفضل الممارسات وتطبيق حلول ذكية. كما توفر الدائرة خدماتها عبر مراكز مخصصة مثل ميناء راشد، جبل علي، قرية الشحن، والمنطقة الحرة بالمطار، إلى جانب منصاتها الرقمية المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وحرصاً على تعزيز ثقافة السعادة، يعمل مركز الاتصال كحلقة وصل رئيسية للرد على استفسارات المتعاملين وضمان تلبية احتياجاتهم

وقد تم نسج هذه الألياف الجديدة بسهولة في شكل قماش، وقام الفريق بحياكة سترة صغيرة لدب تيدي لاختبار خصائص المادة الذكية. ووصلت درجة حرارة السترة الحمراء إلى 128.3 فهرنهايت (53.5 درجة مئوية) بعد 10 دقائق فقط من التعرض لأشعة الشمس. ومع ارتفاع درجة الحرارة، تغيرت التركيبة الكيميائية لجزيئات الصبغة الحمراء، مما تسبب في تحولها إلى اللون الأبيض.

وقال لي وفق موقع لايف ساينس: "تتمتع الجسيمات النانوية المدمجة بكفاءة عالية في امتصاص ضوء الشمس عبر مجموعة من الأطوال الموجية، وعندما تصطدم أشعة الشمس بهذه الجسيمات النانوية، فإنها تمتص الطاقة وتطلقها على شكل حرارة من خلال عملية تسمى التحويل الضوئي الحراري".

وبحسب الدراسة، فإن القماش الذكي يتميز بملمس ناعم ومرن، مما يسمح للمادة بالتمدد بمقدار يصل إلى خمسة أضعاف حجمها الأصلي والاحتفاظ بخصائصها المتغيرة في اللون ودرجة الحرارة حتى بعد 25 غسلة. وقال لي: "لقد أعطينا الأولوية للمتانة، لضمان قدرة القماش على تحمل الاستخدام المتكرر والتعرض البيئي مع الحفاظ على خصائصه المبتكرة".

ويعمل الفريق على تحضير المادة للتصنيع التجاري، ولكن لا يزال يتعين عليهم إجراء المزيد من الاختبارات قبل أن يتمكنوا من استخدامها على نطاق واسع.

وقال لي: "إن الخطوات التالية لهذا البحث تركز على خفض تكاليف الإنتاج، وتوسيع نطاق عملية التصنيع، وضمان سلامة الألياف عند ملامستها للجلد لفترات طويلة".