245 مليون درهم أرباح مصرف عجمان النصفية بنمو 13.7 %

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المصرف، الذي ناقش عدة مواضيع مالية وإدارية، وراجع الأنشطة التجارية، وأصدر قراراته بشأنها.

وأعلن مصرف عجمان عن تسجيل أرباح قبل احتساب الضرائب، بقيمة 266 مليون درهم، خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 14 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعة بالتركيز على الأداء التشغيلي الأساسي، وزيادة أنشطة التمويل، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وسجل مصرف عجمان صافي ربح، بعد احتساب الضريبة، بنحو 245 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 13.7 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي بلغت أرباحها 215.56 مليون درهم.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 751 مليون درهم، وبلغ صافي الدخل التشغيلي 399 مليون درهم. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17 %، منذ نهاية عام 2024، ليصل إلى 26.6 مليار درهم، بدعم من نمو محفظة التمويل بنسبة 16 %، لتصل إلى 17.8 مليار درهم.

كما زادت ودائع العملاء إلى 20 مليار درهم، بنمو 11 % منذ بداية العام، ما يعكس استمرار النمو في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «يواصل مصرف عجمان تسجيل نتائج قوية، بدعم من نموذج أعمال مرن، واستراتيجية نمو مركزة، الأداء في النصف الأول من عام 2025، يعكس تنفيذاً منضبطاً لدور المصرف المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية واستدامة القطاع المالي في دولة الإمارات».

وحافظت مؤشرات رأس المال والسيولة لدى مصرف عجمان على قوتها، حيث بلغت نسبة رأس المال 17.3 %، واستقرت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال عند 16.1 %، بالرغم من نمو إجمالي التمويل بنسبة 17 %.

وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 15.6 % (بزيادة 29 نقطة أساس)، وبلغ العائد على الأصول 1.9 % (بزيادة 9 نقاط أساس).

وعزز المصرف موقعه المالي، بتحسن نسبة الأصول السائلة المؤهلة، لتصل إلى 18 %، ونسبة التمويل إلى الموارد المستقرة إلى 74 %.

وقال مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «النتائج تعكس قوة قاعدة التمويل، وتماسك الميزانية العمومية، وكفاءة النموذج التشغيلي، نركّز على تعزيز إنتاجية المنصات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر التمويل. إطلاق حل نقاط البيع المشترك، ومنصة التسوية الفورية، وإصدار الصكوك العالمي، كلها مؤشرات على الثقة المتزايدة في مسارنا الاستراتيجي».

وتحسنت جودة الأصول بفضل الإدارة الاستباقية لمحفظة الائتمان، حيث بلغت نسبة التمويلات المتعثرة (NPL) 8.6 %، (بانخفاض 126 نقطة أساس، مقارنة بـ 31 ديسمبر 2024)، مع تسجيل انخفاض بنسبة 15 % في إجمالي الانكشاف في المرحلتين الثانية والثالثة، خلال النصف الأول من عام 2025، وتحقيق تنويع أكبر، ما ساهم في تراجع نسبة التمويل العقاري إلى 32.9 % (بانخفاض 705 نقاط أساس).

وواصل المصرف تطوير بنيته التحتية الرقمية، من خلال استثمارات موجهة في منصات انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أجهزة نقاط البيع، وقدرات المعالجة الفورية. هذه المبادرات ساهمت في رفع الإنتاجية، وتسريع العمليات الرقمية، وتفعيل الأتمتة الكاملة للخدمات عبر القطاعات الرئيسة.

وفي شهر مايو الماضي، نجح مصرف عجمان في إصدار أول صكوك لمدة خمس سنوات، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج شهادات الثقة، البالغ 1.5 مليار دولار، وتم إدراج الإصدار في ناسداك دبي، وحقق تغطية تجاوزت 5.4 مرات، بمشاركة أكثر من 100 مستثمر عالمي، وتوزيع نهائي بنسبة 65 % و35 % على التوالي.

ويمثّل هذا الإصدار محطة استراتيجية في مسار المصرف نحو تنويع مصادر التمويل، والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

ويواصل المصرف التزامه بتوفير تمويل مستدام بقيمة 4 مليارات درهم، بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما يتماشى مع استراتيجيته طويلة المدى، ورؤية عجمان 2030، والإطار الوطني الأشمل للنمو المستدام في دولة الإمارات.