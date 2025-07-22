حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية تنخفض 9.3 مليارات دولار

انخفضت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 103.6 مليارات دولار خلال مايو 2025، بانخفاض قدره 9.3 مليارات دولار، مقارنة بشهر أبريل 2025.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى 37.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل بانخفاض قدره 12% وتمثل 36% من الإجمالي، و66.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل بتراجع 6% وتشكل ما نسبته 64%.

وحلت الإمارات في المركز التاسع عشر عالمياً ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

عالمياً

تصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، بنحو 1.13 تريليون دولار، بزيادة مقدارها 500 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 809.4 مليارات دولار، حيث ارتفعت حيازات المملكة المتحدة بمقدار 1.7 مليار دولار لتواصل تجاوز الصين وتحافظ على مركزها كثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية.

فيما قلصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في مايو، لتصل إلى 756.3 مليار دولار. ومع ذلك، لا تزال الصين تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر حاملي الديون الأمريكية الأجانب.

وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأمريكية في ختام مايو 2025 نحو 9.05 تريليونات دولار، بزيادة 11.19% عن مستواها بالشهر نفسه من العام السابق البالغ 8.13 تريليونات دولار، كما نمت 0.44% شهرياً.

السعودية

كما انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 127.7 مليار دولار خلال شهر مايو 2025، وذلك ﺑ6.1 مليارات دولار، مقارنة بشهر أبريل الماضي. وحافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى 102.0 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 80% من الإجمالي، و25.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 20%.

الكويت

فيما رفعت دولة الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بختام شهر مايو 2025 بنسبة 23.42% سنوياً بما يعادل 10.82 مليارات دولار، لتصل إلى مستوى قياسي جديد.

وسجلت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة بختام مايو الماضي 57.02 مليار دولار، مقابل 46.20 مليار دولار بالشهر ذاته من عام 2024؛ وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

واستناداً إلى البيانات المتوفرة، فقد جاءت حيازة الكويت في مايو الماضي أعلى بنحو 5.16% أو 2.8 مليار دولار عن قيمتها في الشهر السابق له البالغة 54.22 مليار دولار، وأعلى بنحو 13.27% أو 6.68 مليارات دولار عن مستواها في ختام 2024 البالغ 50.34 مليار دولار.

وتوزعت حيازة الكويت من سندات الخزانة في مايو 2025 بين 55.49 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.53 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.