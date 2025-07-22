«إمباور» تزود «برج الحبتور» بقدرة إجمالية تصل إلى 7200 طن تبريد

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن بدء تزويد المرحلة الأولى من مشروع «برج الحبتور» أضخم أيقونة سكنية في العالم بمساحة 3.517.313 قدماً مربعاً. وأشارت أنه من المتوقع استكمال جميع مراحل المشروع بحلول نهاية عام 2027، لتصل القدرة الإجمالية إلى 7200 طن تبريد، وهو ما يعادل نحو 75% من احتياجات برج خليفة من التبريد خلال أوقات الذروة.

ويأتي ذلك في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين «إمباور» ومجموعة الحبتور في أبريل 2024، والتي تعنى بتزويد مشروع «برج الحبتور»، بخدمات المؤسسة المستدامة والرائدة انطلاقاً من إحدى محطاتها الواقعة في منطقة الخليج التجاري.

وأكدت «إمباور» أنها ستوفر خدمات تبريد المناطق باستخدام أنظمة متطورة، تضمن كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، حيث تم تصميم الشبكة الخاصة بالمشروع وفقاً لأفضل الممارسات البيئية لتلبية متطلبات التبريد بكفاءة واستدامة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «يعكس التنوع والاتساع الكبيرين في محفظة «إمباور» من المشاريع التزامنا الراسخ بتوفير أعلى درجات الجودة والموثوقية لمتعاملينا من جميع القطاعات. ونحرص على توفير خدمات تبريد مستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع لإمارة دبي وتتواءم مع طموحاتها البيئية ومستهدفات دولة الإمارات بالحفاظ على الموارد الطبيعية وبناء اقتصاد أخضر مستدام والوصول إلى الحياد الكربوني».

وأضاف: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة الحبتور لتزويد «برج الحبتور» بخدماتنا الرائدة، ونعتبر هذا التعاون دليلاً على الثقة المتنامية بخبرات «إمباور» وإمكاناتها في دعم المشاريع العملاقة التي تشكل علامات فارقة في المشهد العمراني للإمارة. وسنواصل توسيع نطاق عملياتنا والمساهمة الفاعلة في تعزيز استدامة قطاع البناء في دبي».

وأكد أن المؤسسة تواصل توسعاتها وتعمل بتقنيات عصرية في إطار منهجي استراتيجي، يقوم على تطبيق التنمية المستدامة المخطط لها، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه، وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050.

ويعد «برج الحبتور» واحداً من أكثر المشاريع العمرانية تميزاً في محفظة «إمباور» للمشاريع، إذ يصل ارتفاع البرج إلى 350 متراً ويضم 87 طابقاً و1.701 وحدة سكنية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المرافق الخدمية الفاخرة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانه إلى 5000 شخص.

والجدير بالذكر أن «إمباور» تتولى تزويد جميع مشاريع «الحبتور سيتي» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، وتشمل هذه المشاريع مجموعة من الفنادق العالمية الفاخرة والأبراج السكنية متعددة الاستخدامات. ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي الثقة المتزايدة التي تحظى بها «إمباور» كمزود رائد في تقديم حلول تبريد مستدامة وعالية الكفاءة، تواكب تطلعات المشاريع العقارية الكبرى نحو تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.