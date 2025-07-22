مفاجآت صيف دبي تستمر في صفقاتها اليومية بتخفيضات 90%

تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 تجربة تسوق استثنائية خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى مع عودة الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 18 يوليو وحتى 7 أغسطس، حيث تقدم أبرز العلامات التجارية خصومات مذهلة لمدة يوم واحد فقط في جميع فروعها من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض حصرية وتخفيضات مذهلة تصل إلى 90% لفترة محدودة على العلامات التجارية المفضلة في مجالات الأزياء، والجمال، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، وغيرها.

وسيتم الكشف عن كل مفاجأة قبل 24 ساعة فقط من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني وعبر حساب DubaiFestivals@ على إنستجرام وتيك توك.

ويقدم متجر حناين في سيتي سنتر مردف تخفيضات تصل إلى 90% على تشكيلة رائعة من العبايات والأزياء المحتشمة العصرية، وذلك يوم الأربعاء 23 يوليو.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.