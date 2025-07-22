«جورديان كابيتال» أقدم منصة لصناديق الاستثمار المؤسسية في آسيا يتوسع في دبي

أعلنت شركة «جورديان كابيتال» عن خطتها لتوسعة نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من سلطة دبي للخدمات المالية.

وتعد «جورديان كابيتال» منصة الصناديق المؤسسية الوحيدة المرخصة بالكامل في آسيا، وتزاول أعمالها في كل من سنغافورة وهونج كونج وطوكيو، المراكز المالية الرئيسية الثلاثة في آسيا. كما تحظى بالتراخيص والإشراف التنظيمي الكامل من قبل هيئة النقد السنغافورية (سنغافورة)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (الولايات المتحدة)، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (هونج كونج)، وهيئة الخدمات المالية اليابانية (اليابان)، والهيئة الوطنية للعقود الآجلة كمستشار تداول معتمد (الولايات المتحدة)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. كما يتعين على المجموعة استيفاء إرشادات ومتطلبات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، والبنك المركزي الأيرلندي، كمستثمر ومدير استثمار.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا إعلان «جورديان كابيتال»، المنصة الرائدة لإدارة الصناديق المؤسسية المستقلة في آسيا، عن نيتها تأسيس فرع لها في مركز دبي المالي العالمي. ويعكس قرارها قوة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد في المنطقة، يتمتع بخبرة لا مثيل لها في إدارة الأصول، ويجذب شركات ونماذج أعمال جديدة للوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ونتطلع إلى الترحيب بـ «جورديان كابيتال» في منظومتنا ودعم توسعها في المنطقة».

وقال مارك فومارد، مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة «جورديان كابيتال سنغافورة الخاصة المحدودة»: «شهد مركز دبي المالي العالمي، وما زال، نمواً قوياً في عدد المديرين الذين يؤسسون عملياتهم عبر استراتيجيات الاستثمار البديلة والتقليدية. وقد يواجه التوسع العابر للحدود تحديات، لا سيما فيما يتعلق بسرعة الوصول إلى السوق، بالإضافة إلى استيفاء المعايير التشغيلية والتنظيمية الدقيقة الأولية. ومن خلال ما تتمتع به المجموعة من سجل حافل بالنجاح والنمو في آسيا على مدى العشرين عاماً الماضية، نخطط لتوفير مسار منظم لدخول السوق وبنية تحتية للشركاء العامين والمديرين ذوي الجودة المؤسسية الذين يسعون إلى تأسيس أعمال منظمة في مركز دبي المالي العالمي، وذلك رهن بحصولنا على الموافقة التنظيمية اللازمة».

وأضاف فومارد: «لقد وجدنا ترحيباً كبيراً من فريق العمل في مركز دبي المالي العالمي، وبعد الحصول على الموافقة التنظيمية، نتوقع العمل معهم بشكل وثيق للمساهمة في تطوير مركز دبي المالي العالمي بشكل أكبر كمركز لإدارة الأصول».

وأطلقت الشركة أكثر من 115 صندوقاً عبر استراتيجيات خاصة وعامة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والعقارات، ورأس المال الجريء، والائتمان الخاص، والبنية التحتية، وتمويل التجارة، واستراتيجيات متعددة لصناديق التحوط، بالإضافة إلى استراتيجيات العائد المطلق طويلة الأجل، بما في ذلك استراتيجيات النشاط الاستثماري. وتتعاون الشركة مع بعض أكبر الشركاء العامين ومديري الأصول في العالم، حيث تدعمهم في استثماراتهم وتوسعهم في آسيا. وتستحوذ المؤسسات الاستثمارية على 96% من أصولها المدارة، والبالغة 17 مليار دولار.

ويخضع طرح منصة صناديق «جورديان» المقرر في مركز دبي المالي العالمي، لموافقة سلطة دبي للخدمات المالية، مستفيداً من خبرة «جورديان كابيتال» التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في إدارة الصناديق لصالح محترفي الاستثمار ذوي الخبرة، الذين يحتاجون إلى بنية تحتية وتنظيمية وتشغيلية ومادية متكاملة لإدارة الصناديق الاستثمارية، حيث تتولى «جورديان كابيتال» إدارة الجوانب التشغيلية والإدارية لكل صندوق ضمن المنصة، بما يمكن محترفي الاستثمار من التركيز على استثماراتهم بكفاءة عالية.

وباعتبارها مزوداً رئيسياً للبنية التحتية الخاضعة للتنظيم، تعد «جورديان كابيتال» جزءاً من منظومة شركات الوساطة الرئيسية، ووسطاء التنفيذ، ومديري الصناديق، والشركات القانونية والضريبية والتدقيقية العاملة في آسيا. وتتوقع الشركة أن تصبح أيضاً مزوداً رئيسياً للسوق، وأن تساهم في توسيع منظومة مركز دبي المالي العالمي وذلك رهناً بحصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة. وينشئ هذا الترابط سلسلة متواصلة من القيم المجمعة، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً لصناديق التحوط وغيرها من شركات إدارة الأصول البديلة.

وتضم قائمة عملاء «جورديان كابيتال» مديري الأصول المؤسسية العالمية، ومنصات الاستراتيجيات المتعددة، والمكاتب العائلية، والشركاء العامين، وصناديق التحوط والشركات عبر استراتيجيات وهياكل متعددة في مجال الأسهم الخاصة، والعقارات، ورأس المال الجريء، والبنية التحتية، والتحوط، واستراتيجيات العائد المطلق طويلة الأجل.

تأسست شركة «جورديان كابيتال» عام 2004 على يد خبراء في أسواق رأس المال وقطاع الاستثمارات البديلة، حيث ينشطون في الأسواق الآسيوية منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأطلقت الشركة أول فرع لها في سنغافورة عام 2005. وتتمتع المجموعة اليوم بأعمال منظمة في سنغافورة واليابان وأستراليا، حيث سجلت عملياتها في سنغافورة وطوكيو لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كمستشارين استثماريين مسجلين، ولديها مكاتب تمثيلية في ملبورن وشنغهاي.