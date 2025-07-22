غرف دبي تعرف كبار المستثمرين في أمريكا بفرص أجندة دبي الاقتصادية

أعلنت غرف دبي عن تنظيم الدورة الدولية الرابعة من منتدى دبي للأعمال في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في 12 نوفمبر المقبل، وذلك بهدف تعريف مجتمع الاستثمار الأمريكي بالفرص المتنوعة والواعدة التي تزخر بها أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويهدف منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية إلى بناء قنوات جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية الأمريكية إلى دبي، مع التركيز على إبراز المقومات التنافسية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، والتشريعات المحفزة للأعمال، والبيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال. كما يستعرض المنتدى المزايا الاستراتيجية التي تعزز دور دبي مركزاً رئيسياً لتوسع الشركات الأمريكية إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

ويشكل المنتدى منصة رفيعة المستوى تجمع نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار لمناقشة الأولويات الاقتصادية المشتركة واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية. كما تتيح الجلسات الحوارية للحدث تبادل الرؤى حول واقع وآفاق القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتسليط الضوء على الفرص المشتركة الناشئة، وأبرز التوجهات في بيئة الأعمال الدولية.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود غرف دبي لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية العالمية، وتعزيز جاذبية الإمارة وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ستشهد فعاليات الحدث نقاشات موسعة حول سبل استفادة المستثمرين والشركات الأمريكية من البيئة المحفزة لنمو الأعمال في دبي مع استشراف آفاق التعاون والاستثمارات المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي:«تواصل دبي ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تمكين الأعمال، وخلق الفرص النوعية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو الاقتصاد العالمي. ونحرص من خلال تنظيم منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية الثنائية والتمهيد لآفاق جديدة للتعاون المشترك بما يحفز تنامي حركة الاستثمارات البينية وتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق النمو المستدام».

وتم اختيار مدينة نيويورك لاستضافة منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لدورها الهام كمركز رئيسي للمال والأعمال، لتشكل بذلك الوجهة المثلى لتنظيم هذا الحدث الاستراتيجي الذي سيجمع شركاء رئيسيين من دبي والولايات المتحدة لبحث فرص التعاون والاستفادة من بيئة الأعمال العصرية في دبي وما تتمتع به من مقومات تنافسية تدعم نمو الشركات الأمريكية في الأسواق العالمية.

ويشكل الحدث الدورة الدولية الرابعة من منتدى دبي للأعمال، حيث تم تنظيم الدورة الدولية الأولى في مدينة بكين بالصين العام الماضي، وتلتها الدورة الثانية في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، فيما تم تنظيم الدورة الدولية الثالثة في مدينة هامبورغ بألمانيا في شهر مايو الماضي. وتهدف غرف دبي من خلال منتدى دبي للأعمال إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وتطوير آفاق استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.