«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025» يتوّج الفائزين ويكرم المبتكرين

توّج «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025»، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، رواد الأعمال الفائزين في مسابقة «عرض الشركات الناشئة» البالغ مجموع جوائزها 700 ألف درهم، منها 200 ألف درهم نقداً و500 ألف درهم فرص تمويل، كما كرّم المهرجان الشخصيات والمؤسسات المؤثرة في بيئة ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال «أمسية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، التي أقيمت برعاية شركة «دو»، وحضرتها نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسارة النعيمي، المدير التنفيذي لـ«شراع»، حيث تم تسليط الضوء على أبرز الابتكارات والمشاريع الواعدة التي تُشكل ملامح مستقبل ريادة الأعمال.

وتنافس المشاركون بجائزة «عرض الشركات الناشئة» في 4 مسارات رئيسية، وحصل كل فائز على جائزة قدرها 50 ألف درهم، إلى جانب فرصة للحصول على تمويل من المستثمرين، وتذاكر طيران من «العربية».

وأسفرت النتائج عن فوز شركة Solumar بمسار الاستدامة برعاية «إعمار»، بينما حصدت Gam3s.gg الجائزة في مسار الصناعات الإبداعية برعاية مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وفازت Hulexo في مسار التكنولوجيا والصناعة 4.0 برعاية «دو».

وفي قطاع تكنولوجيا التعليم، فازت Squirrel Education برعاية «الهلال للمشاريع».

وفي إطار تكريم المساهمين في دعم بيئة ريادة الأعمال، كرّمت جوائز SEFFY 2025 الشخصيات والمؤسسات التي أحدثت أثراً ملموساً في هذا القطاع، حيث نال الدكتور محمد الحميري جائزة «الموجّه المتميز» تقديراً لدوره في الإرشاد والتوجيه، بينما حصدت The Waste Lab جائزة «التأثير الاجتماعي» لجهودها في الاستدامة، وفازت Pulse IoT Technologies بجائزة «التكنولوجيا»، وحصلت مجموعة بيئة على جائزة «داعم المنظومة» لدورها في تمكين الشركات الناشئة، فيما ذهبت جائزة «النجم الصاعد»، التي تُمنح للمشاريع الناشئة الواعدة، إلى Remal، تأكيداً على تميزها ونموها السريع.

واستعرضت آن هيات، المستشارة التنفيذية والمستثمرة، رحلتها بين جوجل وامازون خلال جلسة «جينات مؤسسي المليارديرات» في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025.

وأكدت أهمية السمات الشخصية التي يمتلكها القادة الاستثنائيون، مشيرة إلى أنها اكتسبت هذه الدروس عبر 15 عاماً من العمل مع كبار الرؤساء التنفيذيين مثل جيف بيزوس في أمازون، فضلاً عن تجربتها الاستشارية في العديد من الشركات الكبرى مثل جوجل.

من جانبها، أكدت سانيا ميرزا، بطلة العالم السابقة في التنس الزوجي، خلال جلسة «كيف تصبح الأفضل»، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، أن الرياضة تمثل قطاعاً اقتصادياً متنامياً يفتح آفاقاً واسعة للشباب لدخول عالم الأعمال، خاصة لمن يمتلكون الشغف الحقيقي بهذا المجال.