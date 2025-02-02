وليد الزرعوني الإماراتي الوحيد الحائز تصنيف 5 نجوم للوسطاء العقاريين في دبي

حافظ وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال، للوساطة العقارية على تصنيفه ضمن فئات 5 نجوم للوسطاء العقاريين في دبي خلال عام 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي، كما أنه الوسيط الإماراتي الوحيد الموجود ضمن هذا التصنيف بعد تسجيله 93 نقطة.

ووفق معايير دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد حصل وليد الزرعوني على 25 نقطة بالنسبة لمعايير عدد المعاملات التي نفذت من خلاله، في حين حصل على 20 نقطة في معيار إجمالي قيمة المبايعات، و15 نقطة بالنسبة لمعيار سعادة المتعاملين، و25 نقطة على معيار التزام الوسيط بالقوانين العقارية، و8 نقاط في معيار خبر الوسيط العقاري، وكلها درجات جيدة جداً في تصنيف دائرة الأراضي والأملاك.

كما حل وليد الزرعوني أيضاً ضمن قائمة الوسطاء المواطنين الأكثر مبيعاً للعقارات في دبي في عام 2024 بقيمة ناهزت 205 ملايين درهم، للسنة السادسة على التوالي.

وقال وليد الزرعوني: «إن الحصول على أعلى تصنيف بين الوسطاء المواطنين للعام 2024 يعكس تميز الشركة ونجاحها في اختيار أفضل المشاريع الجاذبة، والالتزام بتقديم أحسن خدمات التسويق للعملاء».

وأضاف: «يسعدنا المحافظة على تفوقنا داخل سوق دبي عاماً تلو الآخر منذ إطلاقنا لشركة دبليو كابيتال في عام 2007»، مؤكداً «الحرص على تسجيل الشركة نمواً مستداماً وزيادة عدد العملاء المستفيدين من الخدمات المقدمة، وتقديم الدعم الاستشاري بحكم الخبرات المتراكمة لدينا، إلى جانب الحرص على الارتقاء بالقطاع العقاري داخل الإمارة، ونشر الثقافة العقارية والعمل على جذب مستثمرين أجانب، وضخ استثمارات في القطاع الأنشط في دبي، هذا بجانب التزامنا بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة».

وأفاد وليد الزرعوني بأن «دبليو كابيتال» تستهدف الوجود بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال الأعوام المقبلة، بدعم خطط التوسع للشركات العقارية في الدولة.

وأشار إلى أن الشركة تركز على زيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق الذي ما زال يسلك مساراً صاعداً على المدى المتوسط.

وأوضح أن المشاريع العقارية تشجع على توسع الأنشطة المصاحبة مثل قطاع الوساطة، بالتالي لدينا فرص نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة.