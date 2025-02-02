6889 حساباً جديداً للمستثمرين بسوق دبي في يناير

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 6889 حساباً جديداً للمستثمرين في يناير الماضي، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ العام الماضي. ووفق رصد «البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة ناهزت 54.3 % في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 4465 حساباً جديداً في يناير2024.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة في الشهر الماضي بواقع 2497 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 1436 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 1014 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 793 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 329 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 316 حساباً، يليه «المجموعة المالية هيرميس- الإمارات» 102 حساب.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، أكثر من 609.878 آلاف صفقة في الشهر الماضي، على نحو 10.7 مليارات سهم بقيمة ناهزت 27.9 مليار درهم.

وجاءت «هيرميس – الإمارات» في الصدارة بعد تنفيذ 150.06 ألف صفقة بقيمة 6.87 مليارات درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بنحو 90.8 ألف صفقة قيمتها 2.8 مليار درهم، و«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 63 ألف صفقة تعادل قيمتها 2.3 مليار درهم.