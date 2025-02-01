«أوبو» تعرض قدرات «رينو 13» التصويرية في «ديب دايف دبي»

أعلنت «أوبو» عن إطلاق سلسلة «رينو 13»، أحدث سلسلة من هواتف الذكاء الاصطناعي، والتي تضم رينو 13 5G ورينو 13 برو 5G ورينو 13 F 5G، وأصبحت هذه الأجهزة متوفّرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتكتسب هذه الخطوة، أهمية خاصة في مسيرة تطوير تكنولوجيا الهواتف الذكية، إذ تجمع سلسلة رينو 13 المزودة بخاصية الصور الحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخاصية محرر بالذكاء الاصطناعي والتصوير تحت الماء بين الأجهزة القوية والبرمجيات البديهية، مع تصميم أنيق ومتين لتلبية احتياجات المبدعين، اللاعبين، والمستخدمين اليوميين. وتسهم هذه السلسلة في تحديد وإرساء معيار جديد للهواتف الذكية.

وتتميّز سلسلة رينو 13 المستوحاة من ظل الريشة، بتصميم جديد وجريء يمزج بشكل متناغم بين التكنولوجيا والأناقة. يعرض جهاز أوبو رينو 13 5G التميز الهندسي، ويأتي مزوداً بغطاء خلفي مصنوع من الزجاج المنحوت المكون من قطعة واحدة، كما ويمنح هذا التصميم المتطوّر هواتف رينو 13 انحناءً أنيقاً ومُحسَّناً مع متانة مُعززة. أمّا إطار الألمنيوم المستخدم في صناعة الطائرات فانه يوفّر قوة تحمل أكبر بنسبة 200% من الإطار البلاستيكي، بالإضافة إلى مقاومة محسنة للانحناء بنسبة 20% ومقاومة محسنة للسقوط بنسبة 36%.

ويوفّر طراز أوبو رينو 13 5G توازناً مثالياً بين الهيكل خفيف الوزن والقوة، ويدمج الدقة بالجماليات في تصميم فائق النحافة لهاتف يزن 181 جراماً فقط بسمك 7.24 ملم. وتتميز هذه السلسلة بجاذبيتها البصرية من خلال مجموعة متنوعة من الألوان من بينها اللون الأرجواني الفاتح والرمادي الجرافيتي والأزرق السماوي والأزرق المضيء. واستكمالاً لتصميمه، يتميز هاتف أوبو رينو 13 5G بشاشة OLED بدقة 1.5K مع دعم معدل تحديث 120 هرتز، كما تمّ اعتماد شاشة HDR10+ لضمان تجارب بصرية نابضة بالحياة وسلسة.

وتعيد سلسلة رينو 13 تعريف التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، إذ تم تصنيف جميع طُرز هواتف أوبو على أنها مقاومة للمياه والغبار وهي حاصلة على تصنيف IP66/IP68/IP69. وتتعدى هذه الميزة حماية الهواتف من رذاذ المياه حتى 80 درجة مئوية، وتتيح للهاتف أن يبقى مغموراً بالمياه حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة، ما يسمح للمستخدمين بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو تحت الماء دون الحاجة إلى حافظة أو ملحقات خارجية مقاومة للماء.

وتتميز جميع الطُرز بوضع مخصص تحت الماء مع تقنية ضبط الألوان للحصول على لقطات فريدة خالية من التشويه ونابضة بالحياة، كما يمكن التحكم في الأزرار وذلك بهدف سهولة التشغيل تحت الماء. بالإضافة إلى ذلك، تعمل آلية تصريف المياه المتطورة على طرد المياه من الجهاز في غضون ثوانٍ للحفاظ على الأداء الأمثل. جنباً إلى جنب، يمكن للتصميم والميزات الفعالة مساعدة المستخدمين من استكشاف التصوير الفوتوغرافي تحت الماء بسهولة وموثوقية غير مسبوقة، الأمر الذي من شأنه إرساء معيار جديد للمتانة والإبداع على الهواتف المحمولة.

وتعاونت أوبو مع «ديب دايف دبي»، أعمق حوض سباحة في العالم وفقاً لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لعرض قدرات التصوير تحت الماء المتقدمة التي تتمتع بها سلسلة رينو 13. سلّط هذا التعاون، الذي جرى بمشاركة صانعة المحتوى والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي «ميس دعاء»، قدرة الهاتف على تقديم صور خالية من التشويه وواقعية في ظروف قاسية، وتحويل تجربة الغوص إلى تحفة فنية مصورة في أعماق «ديب دايف دبي».

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال جارود جابلونسكي، مدير مشروع «ديب دايف دبي»: بصفتي شخصاً أمضى حياته في استكشاف أسرار العالم تحت الماء، أشعر بالدهشة دائماً من قدرات التكنولوجيا مثل سلسلة رينو 13، في تجاوز حدود سرد القصص تحت الماء. تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بأن نشكل مصدر إلهام للإبداع والاستكشاف، وتمكين الجميع من الغوص بشكل أعمق والحلم على نطاقٍ أوسع، ومشاركة القصص والذكريات التي لا تُنسى.

ونجحت أوبو في تحقيق آفاق جديدة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول مع سلسلة رينو 13، من خلال مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الفعالة والمصممة لمساعدة المستخدمين على التقاط كل لحظة مفعمة بالحيوية بكافة تفاصيلها النابضة بالحياة. تسهم خاصية الصور الحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إعادة تحديد وصياغة التصوير الفوتوغرافي الديناميكي من خلال صور فائقة الوضوح وعالية الدقة، إلى جانب توفير تجربة تصوير سلسة، ثابتة واستثنائية.