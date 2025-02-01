الإمارات تتحول إلى مركز للصناعات المتطورة

أكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي، أن الإمارات تحولت إلى مركز للصناعات المتطورة، إذ زاد تركيزها على استقطاب الاستثمارات الصناعية وفق رؤى استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته عبر بناء قطاع صناعي قوي متطور ولتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الصادرات واستقطاب الشركات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ما يجعلها وجهة استثمارية رئيسة في القطاع الصناعي في السنوات المقبلة.

وتجاوز حجم إسهام القطاع الصناعي في ناتج الدولة الإجمالي 210 مليارات درهم في سنة 2024، بزيادة 57% مقارنة بسنة 2020 كما تتطلع إلى تعزيز هذا النمو عبر «مشروع 300 مليار»، الذي يهدف إلى رفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول سنة 2031.

ورصد المركز أهم الأسباب التي رفعت من تركيز الإمارات على الاستثمارات الصناعية وأسهمت في نمو إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحول الدولة إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي متقدم ومن أبرز هذه الأسباب: تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، ودعم سلاسل التوريد والأمن الصناعي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة صناعية عالمية.