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أعمال

خصومات حتى 90 % مع عرض الصفقات اليومية في صيف دبي

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البيان

دبي

تشهد أسواق التجزئة في دبي حالة من النشاط والزخم الكبير مع تواصل العروض والخصومات المميزة حتى 90 % في أرجاء المدينة ضمن مفاجآت صيف دبي 2025.

وتتسابق المحلات التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة في تقديم باقة واسعة من العروض والتنزيلات على شرائح واسعة من المنتجات الاستهلاكية والسلع المنزلية والأجهزة الكهربائية والادوات المنزلية والهدايا ومستلومات الديكور والعطور ومستحضرات اتجميل فضلاً عن الملابس والأحذية وغيرها ما يمنح المستوقن أفضل الفرص والصفقات.

وفي إطار موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى تعود فعالية الصفقات اليومية، التي تتواصل حتى 7 أغسطس، حيث يتم تقديم خصومات ضخمة من جانب أبرز العلامات التجارية وذلك لمدة يوم واحد فقط من 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.

واليوم، الثلاثاء، يمكن للمتسوقين إسعاد أحبائهم من خلال زيارة متجر باث اند بودي وركس في دبي مول، حيث تتوفر تشكيلة مختارة من منتجات العناية بالجسم والمعطرات المنزلية المفضلة لديهم بسعر 20 درهماً أو أقل.

وتُقام مفاجآت صيف دبي 2025 في دورتها 28 من 27 يونيو وحتى 31 أغسطس، لتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره من أفضل الأوقات للاستمتاع بكل ما تقدمه المدينة.