37.3 ألف رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الإمارة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 37.35 ألف رخصة بنمو 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الدائرة في تقريرها للنصف الأول من العام الجاري أن الرخص التجارية تصدرت بإجمالي 23945 رخصة وبنسبة نمو 7%.

وتوزعت رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال النصف الأول من العام الحالي وفق الفروع، حيث تصدر فرع الصناعية بـ 16904 رخص وبنمو 9% عن النصف الأول من العام الماضي والمركز الرئيسي بـ 13968 رخصة بنمو 8% وفرع المنطقة الوسطى 3620 رخصة بنمو 6% وفرع خورفكان 1445 رخصة بنمو 4% وفرع كلباء 1165 رخصة بنمو 3% وفرع دبا الحصن 254 رخصة بنمو 3% عن النصف الأول من العام الماضي.

ونفذت اقتصادية الشارقة 78887 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال النصف الأول.

وأكد حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن القطاعات الاقتصادية في الشارقة تواصل نموها لتصبح الإمارة في مقدمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

من جانبه قال فهد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من التسهيلات التي تسهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، ما يعزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية.