10.6 مليارات درهم التصرفات العقارية لأبوظبي في يناير

سجلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال شهر يناير الماضي، نشاطاً ملحوظاً؛ حيث بلغ إجمالي قيمتها نحو 10.6 مليارات درهم، وذلك عبر تداول 2514 تصرفا عقاريا، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

ووفقاً لمنصة "داري"، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة التداولات العقارية للبيع 6.5 مليارات درهم تمثل 1730 تصرفا، فيما بلغت قيمة تصرفات الرهون منذ بداية العام حتى نهاية يناير 3.9 مليارات درهم لـ 756 تصرفا، وإجمالي قيمة تصرفات الانتفاع أكثر من 230 مليون درهم لـ 28 عقارا.

واستنادا إلى البيانات الصادرة عن المنصة، بلغ إجمالي قيمة عمليات البيع والرهون العقارية لإمارة أبوظبي نحو 6.1 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1379 معاملة؛ حيث شهدت معاملات البيع العقاري تسجيل 721 عملية بيع بقيمة 2.5 مليار درهم، في حين سجلت الرهون العقارية نحو 658 معاملة بقيمة 3.6 مليارات درهم.

ويعزز هذا الأداء القوي مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جاذبة، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومجموعة من المشاريع النوعية التي تلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين؛ إذ تواصل أبوظبي جذب الاستثمارات العقارية بفضل بيئة الأعمال المتطورة، والتشريعات الداعمة لنمو القطاع.