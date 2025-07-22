ارتفاع إنتاج «موباني» للنحاس بعد دخول شركة إماراتية

حققت مناجم موباني للنحاس في زامبيا، أحد الأصول الحيوية الرائدة لإنتاج النحاس في أفريقيا، نقلة نوعية في أدائها التشغيلي، مدعومةً باستثمار استراتيجي تقوده شركة «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» الإماراتية.

ويأتي هذا التحوّل بعد مرور عام واحد فقط على دخول الشركة كمساهم رئيسي في «موباني»، لتثمر الشراكة عن نتائج ملموسة شملت ارتفاعاً في مستويات الإنتاج، وتوفير آلاف فرص العمل، وإطلاق خطط توسعية طموحة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

وكشفت «موباني» عن أداء قوي شمل ارتفاع إنتاج الخام بنسبة 14% ليصل إلى 2.59 مليون طن، إلى جانب تحسّن نوعي في درجات النحاس بنسبة 18%، وزيادة في حجم النحاس المستخرج بنسبة 23% ليبلغ 47.2 ألف طن.

ويعود هذا الأداء المتسارع إلى استثمارات استراتيجية ضخمة تقودها شركة «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ»، بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليار دولار منذ عام 2023، من بينها 620 مليون دولار على شكل مساهمات في رأس المال، و400 مليون دولار كتمويل طويل الأجل.

وفي إطار خططها التوسعية الطموحة، تستهدف موباني رفع طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف طن من النحاس سنوياً بحلول عام 2029، فيما يجري حالياً تنفيذ مسح جيوفيزيائي جوي متقدم لاكتشاف احتياطيات إضافية من شأنها تمديد عمر المنجم لأكثر من 30 عاماً.

وقال علي الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» إن الشراكة مع موباني أصبحت نموذجاً ريادياً في الاستثمار المسؤول طويل الأجل القائم على الشراكة التنموية الحقيقية، حيث تواصل الشركة توفير فرص العمل، ودعم الكفاءات وتعزيز مكانة زامبيا في مسيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النحاس إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030، وتؤمن «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» بأن استثمارها في موباني سيضعها في موقع ريادي لتمكين هذا التحول، ونتطلع إلى تحقيق هذا الأثر ضمن رؤيتهم للنمو العالمي المستدام.

وأكد تشارلز ساكانيا، الرئيس التنفيذي لشركة «مناجم موباني للنحاس»، أن التحول الذي شهدته الشركة يُجسّد التزاماً مشتركاً بتعزيز الأداء والتعاون الفاعل، موضحاً بأن ما تحقق خلال العام الماضي هو نتيجة مباشرة لرؤية واضحة وتعاون وثيق، لافتاً إلى أنه بدعم من إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ، نجحت الشركة في تحديث عملياتها وتطبيق حلول رقمية متقدمة على مستوى المناجم، وبناء زخم قوي للمرحلة المقبلة.