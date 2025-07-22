بنك الفجيرة الوطني يطلق حملة خطابات الضمان



أطلق بنك الفجيرة الوطني حملة خطابات الضمان، التي تهدف إلى توفير الدعم لعملاء البنك الجدد والعملاء الحاليين الذين يستخدمون المنتج لأول مرة، من خلال تقديم مزايا حصرية لفترة محدودة.

وتستمر الحملة حتى 31 ديسمبر 2025، وتشمل إعفاءً كاملاً من الرسوم على مجموعة واسعة من خطابات الضمان، شريطة أن تكون مغطاة بهامش نقدي بنسبة 100%، ويتوفر العرض لعملاء البنك الجدد، وهم الأفراد أو الشركات الذين لا يملكون حساباً لدى البنك والعملاء الذين يستخدمون المنتج لأول مرة، وهم عملاء البنك الحاليون الذين لا يستفيدون حالياً من أية تسهيلات خطابات ضمان سارية المفعول.