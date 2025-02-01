أدنوك: مفاوضات لإنشاء مجموعة عالمية جديدة لإنتاج البولي أوليفينات

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أن هناك مفاوضات جارية بصورة بنَّاءة وإيجابية مع شركة "أو إم في إيه جي" حول إمكانية إنشاء مجموعة عالمية جديدة لإنتاج البولي أوليفينات، من خلال الاندماج المقترح لحصتيهما الحاليتين في شركتي "بروج بي إل سي" "بروج" و"بورياليس إيه جي" "بورياليس"، كما تتم دراسة الاستحواذ على شركة نوفا للكيماويات "نوفا" المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وضمها إلى الكيان الجديد المشترك.

جدير بالذكر أن هذه المعاملات تخضع للاتفاقيات والموافقات التنظيمية والشروط المعتادة ذات الصلة. وستقدم "أدنوك" مزيداً من المعلومات حول هذا الموضوع في الوقت المناسب.