«بريسايت» توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة في طاجيكستان

أعلنت شركة بريسايت، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان تهدف إلى تأسيس تعاون استراتيجي بين الطرفين في مجال الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال منتدى الأعمال الإماراتي-الطاجيكي في العاصمة دوشنبه مؤخراً.

وتنصّ مذكرة التفاهم على بناء تعاون استراتيجي يدعم نموّ منظومة الذكاء الاصطناعي في طاجيكستان، حيث وقّع المذكرة شير علي كبير، وزير الصناعة والتقنيات الجديدة في طاجيكستان، وماكسات كوشومباييف، المدير الإقليمي لعمليات بريسايت في آسيا الوسطى.

وبموجب المذكرة، ستتعاون بريسايت مع وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة بطاجيكستان ضمن مجالات تشمل إطلاق حلول تجريبية معززة بالذكاء الاصطناعي للقطاعات الحكومية والمؤسسية الهامة، مثل المدن الذكية والطاقة والأمن السيبراني. كما تتضمن مذكرة التفاهم إنشاء مجموعة عمل مشتركة.