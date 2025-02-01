عروض استثنائية ضمن التخفيضات النهائيةلمهرجان دبي للتسوق

انطلقت، أمس، التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق، بمشاركة باقة من الشركات والعلامات التجارية والمحلات التجارية على مستوى دبي، وتستمر حتى الغد، لتهدي زوار الإمارة وسكانها أفضل الفرص والعروض الاستثنائية والصفقات القيّمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسيحظى المتسوقون بفرصة توفير تصل حتى إلى 90 % على مجموعة واسعة من المنتجات من 500 علامة تجارية شهيرة موزعة على 2,000 متجر في مختلف أنحاء دبي.

وانطلقت التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتقدم مجموعة واسعة من العروض الترويجية الحصرية، والتخفيضات الكبيرة، والجوائز الرائعة، حيث ترسخ الفعالية دبي وجهة عالمية للتجزئة والتسوق.