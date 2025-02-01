«الدار» تعزز شراكتها مع «أبولو» عبر سندات هجينة بـ 500 مليون دولار

عززت مجموعة الدار العقارية شراكتها طويلة الأمد مع شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» عبر إصدار خاص لسندات هجينة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار.

تم طرح هذا الإصدار لشركات وصناديق وعملاء «أبولو»، بدلاً من مشروع مشترك للأراضي كان جزءاً من الصفقة الاستثمارية التي أبرمتها «أبولو» مع «الدار» بقيمة 1.4 مليار دولار في مطلع 2022.

ويعتبر واحداً من أكبر الإصدارات الخاصة لسندات مؤسسية هجينة في المنطقة على الإطلاق. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز مرونة هيكل رأسمال شركة الدار وتحقيق قيمة تراكمية لمساهميها.

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «لطالما كانت «أبولو» شريكاً حقيقياً في رحلة نمو الدار، ويعكس هذا الاستثمار مدى ثقتهم باستراتيجية الدار والأسس المتينة لسوق العقارات في الإمارات.

وتتيح الصفقة لشركة الدار امتلاك رأس مال مرن طويل الأجل يسهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية واغتنام فرص النمو الجذابة. وتساعدنا الشراكة مع (أبولو) في توسيع نطاق أعمالنا، وتؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جذابة».

ويتمتع هذا الإصدار بنفس خصائص السندات الهجينة التي طرحتها الدار مؤخراً بقيمة مليار دولار أمريكي، مع اختلاف رئيسي يتمثل في تمديد فترة عدم الاسترداد إلى 10.25 سنوات.

وأكدت وكالة «موديز»، في مطلع يناير، تصنيفها الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن يكون التصنيف الائتماني للسندات عند Baa3، وهي مؤهلة لاعتمادها بنسبة 50 % كحقوق ملكية. وأسهمت شركة «سيتي» كمستشار للهيكلة والتصنيف لشركة الدار.