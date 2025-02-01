«دبي التجارية» تخفض وقت إنجاز المعاملات للشركات 90 %

اعتمدت «دبي التجارية» الجيل القادم من منصة «أذونات التسليم الرقمية» Trade+، في إطار استمرارها في تعزيز كفاءة وسرعة العمليات التجارية في قطاعي سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في دبي.

حيث ستُسهل منصة «TRADE+» التبادل الرقمي لوثائق الإفراج عن البضائع بين مختلف الأطراف، بما في ذلك خطوط الشحن ووكلاء الشحن والمُرسَل إليهم وأصحاب المصلحة التجاريين. ما يُسرّع بشكل كبير من عملية الإفراج عن البضائع.

رقمنة

وتُجسد هذه المنصة التزام «دبي التجارية» بتحويل التجارة من خلال الرقمنة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33. ويهدف هذا التحول إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي رائد.

بالإضافة إلى دعم رؤية المدينة الذكية التي تسعى إلى تحويل دبي إلى واحدة من أكثر المراكز الحضرية تقدماً من الناحية التكنولوجية واستدامة في العالم.

ومع توفر خدمة «TRADE+» على «دبي التجارية» النافذة الرقمية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية، يمكن للشركات تحقيق انخفاض بنسبة 90% في متوسط وقت إنجاز المعاملات، ومعالجة أحجام تجارية أكبر، وتسريع التجارة عبر الحدود، وإنجاز المهام التي كانت تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة في أقل من 10 دقائق.

تبسيط الموافقات

وإلى جانب تبسيط الموافقات والمدفوعات وتحويلات المستندات، تُقدم خدمة «TRADE+» فوائد بيئية من خلال إلغاء العمليات القائمة على الورق. فمن خلال اعتمادها الكامل على المعاملات الرقمية، نجحت الخدمة في توفير ما يُقدر بـ 2.36 مليون مستند من الطباعة في عام 2024، ما أسهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالسفر واستخدام الوقود والازدحام المروري بشكل كبير.

والجدير بالذكر أن «دبي التجارية» كانت قد استثمرت موارد كبيرة في إنشاء خدمة «TRADE+»، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات. وستواصل المنصة التطور والتحسين بشكل مستمر لتقديم المزيد من المزايا وتحسين العمليات، ما يُعزز كفاءة وخبرة ممارسة الأعمال التجارية في دبي.