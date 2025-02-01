9 % نمو إيرادات «غذاء القابضة» 2024 إلى 4.97 مليارات درهم

أعلنت شركة غذاء القابضة، وهي مجموعة تمتلك محفظة متنوعة من الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج الأغذية وتوزيعها، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للمجموعة 8.9 % إلى 4.97 مليارات درهم، مقارنة بالسنة المالية 2023. وجاء الأداء القوي مدفوعاً بتوسّع أعمال المجموعة من جهة، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية من جهة أخرى، إلى جانب التزام «غذاء» الثابت بأعلى معايير التميز في عملياتها التشغيلية.

ضبط التكاليف

وارتفع إجمالي أرباح المجموعة 25.8% على أساس سنوي إلى 977.7 مليون درهم، بينما ارتفع هامش تلك الأرباح بواقع 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 19.7% خلال السنة المالية 2024.

ويُعزى نمو الأرباح الإجمالية إلى تحسن الكفاءة في ضبط التكاليف وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمكاسب الناجمة عن دمج وتكامل الأعمال، ما ساهم في تعزيز هيكلية التكلفة خلال السنة المالية 2024. وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة «غذاء» على قوتها واستقرارها مسجلةً زيادة في إجمالي الأصول 32.0% إلى 9.3 ملياات درهم خلال السنة المالية 2024.

توسيع الأعمال

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غذاء القابضة»: «كان عام 2024 عاماً مفصلياً بالنسبة لمجموعتنا، حيث رسخنا مكانتنا كمساهم رئيسي في قطاعات الزراعة وإنتاج الأطعمة والأغذية المعبأة في المنطقة.

وتمكنّا من تحقيق كل هذه الإنجازات بفضل تركيزنا الثابت على توسيع نطاق عملياتنا وتحسين مستوى الكفاءة والمضي قدماً في الاستثمارات الاستراتيجية التي تدعم رؤيتنا طويلة الأجل.

وواصلنا إرساء الأسس لتحقيق النمو المستدام، من خلال توسيع رقعة أعمالنا في أسواق جديدة وتعزيز أداء محفظة مجموعتنا المتنوعة».