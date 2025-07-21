15.8 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي في 6 أشهر بزيادة 13.1%

تواصل مطارات أبوظبي، الشركة المشغلة للمطارات التجارية الخمسة في الإمارة، ترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والربط العالمي، بعدما سجلت نمواً من خانتين عشريتين في أعداد المسافرين للربع السابع عشر على التوالي، إلى جانب تحقيقها أداءً قوياً في حركة الطائرات والشحن الجوي خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.

ففي الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، استقبلت مطارات أبوظبي أكثر من 15.8 مليون مسافر، بزيادة ملحوظة بلغت 13.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024. ولعب مطار زايد الدولي، بوابة العاصمة الرئيسية، دوراً محورياً في هذا النمو، حيث بلغ عدد المسافرين عبره 15.5 مليون مسافر حتى نهاية يونيو من هذا العام، ما يمثّل زيادة قدرها 13.2% على أساس سنوي. وأدّت الزيادة المحققة في حركة الطيران إلى دعم هذا الأداء الإيجابي، حيث تم تسجيل 133.533 رحلة عبر المطارات الخمسة في النصف الأول 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 9.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وسجّل مطار زايد الدولي وحده 93.858 حركة طيران، بارتفاع نسبته 11.4% مقارنة بـ84.286 رحلة في النصف الأول 2024.

ويُعدّ التوسع في شبكة الوجهات العالمية جزءاً أساسياً من استراتيجية نمو مطارات أبوظبي. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تمت إضافة 16 وجهة جديدة، إلى جانب استقطاب عدد من شركات الطيران الجديدة، ومن بينها شركة طيران خطوط شرق الصين التي تقوم بتسيير رحلات إلى شنغهاي بواقع أربع مرات أسبوعياً (مع بدء التشغيل اليومي في سبتمبر)، و«سيشل إير» بست رحلات أسبوعياً، وخطوط «فلاي شام» إلى دمشق. كما عززت شركة «إنديغو» الهندية من وجودها في مطار زايد الدولي، بإطلاقها رحلات إلى كل من مادوراي وبوبانسوار وفيشاخاباتنام، ليكون بذلك البوابة الرئيسية لخدمات الشركة في الإمارات.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «رغم التحديات التشغيلية التي واجهتنا في النصف الأول من هذا العام، فإن نتائجنا الاستثنائية تعكس مرونة شبكتنا وقوة الشراكات التي تقود نموّنا. إن تحقيق نمو إيجابي متواصل على مدار 17 ربعاً متتالياً يعكس التزام أعضاء فريقنا وجهودهم المتواصلة. ويؤكد هذا النمو كذلك مرونتنا التشغيلية وقدرتنا على تقديم تجربة طيران استثنائية، وجذب المستثمرين العالميين. وبالتوازي مع تسارع وتيرة نمو قطاعي السياحة والتجارة في أبوظبي، نؤكد أننا على أتم استعداد لدعم هذا النمو وتوسيعه».

وشهد قطاع الشحن الجوي في مطارات أبوظبي أيضاً نمواً ملحوظاً يعكس الدور المتصاعد للإمارة في التجارة العالمية. حيث تمت مناولة 344.795 طناً من البضائع خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، ويعزى الفضل في ذلك إلى الدعم من الشراكات الاستراتيجية وتوسيع البنية التحتية. ومن أبرز التطورات في هذا المجال، الاتفاقية المشتركة مع شركة «جيه دي بروبرتي (JDP) JINGDONG Property»، ذراع البنية التحتية لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني JD.com، والتي ستشهد تطوير منشأة متقدمة على مساحة 70.000 متر مربع، بهدف تلبية الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن اللوجستية المتخصصة في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.