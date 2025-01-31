الغرف والأجنحة الملكية في قصر الإمارات تجسد أعلى مستويات الرفاهية

تتوزع الأجنحة الملكية في قصر الإمارات ماندارين أورينتال بين الجناحين الشرقي والغربي، حيث تنتهي الممرات الرخامية الواسعة التي تمتد من ردهة النفدق للمنتجع وتؤدي إلى الغرف الخاصة.

تتميز أجنحة الضيوف بسجاد فاخر يعكس فخامة المكان، حيث تتناغم الألوان الهادئة من الذهبي والبيج، ما يضفي طابعاً من الراحة والسكينة. يتسلل الضوء الطبيعي عبر النوافذ الواسعة والأسطح الزجاجية، ليخلق جواً هادئاً ودافئاً في المساحات التي تطل على الحدائق الخلابة. كما تضيف التفاصيل الخشبية المصقولة والأبواب المنحوتة لمسة فنية، مما يعزز الشعور بالدفء والراحة.

تتكون الغرف، التي تضم 302 غرفة و88 جناحاً، من سجاد فاخر وطاولات رخامية منحوتة، بالإضافة إلى خزائن واسعة وكراسي وأرائك معاصرة. وتزينها تفاصيل خشبية منحوتة ولمسات غنية من الألوان الهادئة المستوحاة من البحر والذهبيات الرفيعة. كما تم تزويد الغرف بتلفزيونات كبيرة ، وأجهزة ترفيه حديثة، بالإضافة إلى أجهزة آيباد متوفرة داخل الغرف لتوفير أفضل وسائل الترفيه والراحة للنزلاء.

تتميز الغرف بسرير ملكي فاخر، مصنوع من أرقى أنواع الأقمشة القطنية، مع وسائد وأغطية مريحة توفر أقصى درجات الراحة. كما تحتوي الغرف على مناطق جلوس منفصلة تشمل كرسيًا مريحًا للتمدد ومساحة عمل واسعة، مما يخلق بيئة مثالية للعمل عن بُعد. تكمل الحمامات الفاخرة التجربة مع أرضيات ومغاسل رخامية ضخمة، بالإضافة إلى أحواض استحمام كبيرة. تتمتع كل غرفة بنوافذ تمتد من الأرض حتى السقف، مزودة بستائر أنيقة، تفتح على شرفة خاصة مع مقاعد خارجية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالات خلابة على الحدائق الخضراء، أو الساحات الهادئة، أو أمواج البحر اللامعة.

يتم تخصيص خادم شخصي لكل غرفة، يولي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات الضيوف. يتولى الخادم مهام مثل تجديد سلة الفواكه الطازجة، حجز مواعيد المنتجع الصحي، أو مساعدتهم في ترتيب حقائبهم بكل دقة واهتمام.

تتميز الأجنحة الفاخرة في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بتصميم يجسد أعلى مستويات الرفاهية، حيث تنسجم الأقمشة الفاخرة في درجات الأزرق والأخضر الهادئة مع السجاد الفخم باللونين الذهبي والبيج، لتخلق أجواءً من الراحة، بينما تضيف التفاصيل المزخرفة بالذهب لمسات من الفخامة. بينما تساهم الإضاءة الطبيعية في إضافة طابع دافئ ومريح. تحتوي الأجنحة الواسعة على مناطق معيشة وغرف نوم منفصلة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للترفيه والعمل. كما يضم كل جناح شرفات خاصة، مثالية لتناول العشاء الرومانسي في الهواء الطلق. أما الحمامات فهي مزينة بالرخام الفاخر وتحتوي على مغسلتين وحوض استحمام كبير تضمن تجربة استرخاء استثنائية.