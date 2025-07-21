القرية العالمية تدعو رواد الأعمال للتسجيل لموسمها الـ 30

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن فتح باب التسجيل أمام رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن فئة الأكشاك والعربات، للمشاركة في موسمها الـ 30 المرتقب، وذلك في إطار حرصها المستمر على دعم المفاهيم المبتكرة في قطاع المأكولات والمشروبات، ومنحها الفرصة للظهور أمام ملايين الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

وتوفر القرية العالمية من خلال هذه الفئة بنية تحتية متكاملة ودعماً فنياً ولوجستياً شاملاً، يشمل تجهيز الأكشاك وتصاميمها، بما يتناسب مع متطلبات الشركاء، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم في استصدار تأشيرات الموظفين، بما يتيح لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال بيئة مثالية للنجاح والازدهار، ضمن أجواء متعددة الثقافات وتجربة ضيافة استثنائية للضيوف.

هذا وقد استقطب الموسم الـ 29 للقرية العالمية أكثر من 10.5 ملايين ضيف، وضم أكثر من 250 من منافذ المأكولات والمطاعم، حيث حققت جميعها نجاحاً باهراً، بفضل تقديمها نكهات جديدة ومفاهيم متنوعة من مختلف دول العالم، لتلبية تطلعات الضيوف من مختلف الثقافات والفئات العمرية. وتدعو القرية العالمية جميع أصحاب المشاريع ورواد الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات إلى الاستفادة من هذه الفرصة المميزة والتسجيل ضمن فئة الأكشاك والعربات، والحصول على الدعم الحصري والمزايا الاستثنائية، التي توفرها الوجهة.

وتعد القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة.

واحتضنت القرية العالمية خلال موسمها الـ 29، 30 جناحاً جسدت أكثر من 90 ثقافة، وما يزيد على 3,500 منفذ للتسوق،

و250 مطعماً ومنفذاً للمأكولات، كما شارك أيضاً 400 فنان، لتقديم 40,000 عرض خلال الموسم، علاوة على أكثر من 200 جولة ووجهة ترفيهية استثنائية بمنطقة «كرنفال» للألعاب، حيث أتاحت القرية العالمية لضيوفها أضخم تشكيلة من العروض والفعاليات، وتجارب التسوق والمأكولات المتنوعة.