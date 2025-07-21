طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى موريشيوس برحلة يومية ثالثة ديسمبر المقبل

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق رحلة يومية ثالثة إلى موريشيوس، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التزامها بدعم السياحة الوافدة إلى الجزيرة. وستشغل الناقلة هذه الرحلة الإضافية على متن طائرتها البوينج 777 على الرحلة «ئي كيه 709/710»، لتكمل الجدول الحالي وتدعم خطط السفر للعملاء الراغبين في زيارة هذه الوجهة السياحية الشهيرة عبر شبكة طيران الإمارات التي تضم أكثر من 140 وجهة حول العالم.

وتسير طيران الإمارات حالياً رحلتين يومياً إلى موريشيوس على متن طائرتها العملاقة الإيرباص A380، عبر الرحلتين «ئي كيه 701/702» و«ئي كيه 703/704»، وستوفر الرحلة اليومية الثالثة، ضمن اتفاقية تبادل الرموز مع «طيران موريشيوس»، مواعيد سفر مرنة لتلبية احتياجات المسافرين من الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين الراغبين في زيارة هذا الموقع السياحي في المحيط الهندي، وضمان رحلات ربط سلسة ضمن شبكة الرحلات.

ستنطلق الرحلة الجديدة يومياً من دبي في تمام الساعة 06:55، وتصل إلى موريشيوس في الساعة 13:40، أما رحلة العودة، فستغادر موريشيوس الساعة 18:30 لتصل إلى دبي الساعة 01:10 من صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وموريشيوس).

ويمكن للعملاء حجز التذاكر ابتداءً من اليوم عبر موقع emirates.com، للسفر اعتباراً من 1 ديسمبر. كما يمكن الحجز عبر تطبيق طيران الإمارات، أو متاجر طيران الإمارات، أو مركز الاتصال، أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نتوجه بالشكر إلى السلطات في موريشيوس على دعمها في تفعيل خدمة يومية إضافية. نفخر بخدمة هذه الوجهة منذ عام 2002، وقد ساهمت رحلاتنا اليومية على طائرات A380 بشكل كبير في نمو قطاع السياحة في البلاد. ومن شأن الرحلة الإضافية أن تزيد السعة المقعدية على الخط بأكثر من 30%، وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين لأغراض السياحة أو الأعمال، مع ربط سلس بوجهاتنا الأخرى».

وأضاف: «جددنا أخيراً شراكتنا في اتفاقية تبادل الرموز مع طيران موريشيوس، تأكيداً على التزامنا المشترك بالترويج للوجهة على المستوى العالمي، وتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى موريشيوس. كما يسعدنا دعم وتعزيز عمليات الناقل الوطني، التي كان لها دور في نجاحنا على هذا الخط. ومن شأن الخدمة اليومية الإضافية أن تمكن كلتا الشركتين من تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الوجهة».

ومنذ بدء خدمات طيران الإمارات إلى موريشيوس في عام 2002، نقلت الشركة أكثر من 8.8 ملايين راكب، وأكثر من 126 ألف طن من الشحنات على رحلاتها من وإلى الجزيرة. وقد ساهمت عمليات الركاب والشحن في تحقيق مساهمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، من ضمنها 119 مليون دولار عائدات مباشرة من الرحلات، و264 مليون دولار من عائدات السياحة، بالإضافة إلى 530 مليون دولار من الإنفاق السياحي في اقتصاد موريشيوس.

وساهمت عمليات طيران الإمارات في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملموس، وأسهمت في خلق نحو 3600 وظيفة داخل الدولة. كما يعمل مئات الموظفين من موريشيوس في طيران الإمارات، ضمن أطقم الطائرة والضيافة والهندسة وخدمة العملاء والوظائف المؤسسية.

كما نجحت طيران الإمارات في تنشيط الطلب على السفر إلى موريشيوس من مختلف أنحاء شبكتها العالمية، بفضل شراكتها الممتدة مع طيران موريشيوس منذ عام 2003، وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس منذ عام 2012، حيث تعاونا على مبادرات مشتركة للترويج للجزيرة في الأسواق الرئيسية.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 14 رحلة أسبوعياً بين دبي وموريشيوس باستخدام طائرات الإيرباص A380، بطاقة أسبوعية تزيد على 15 ألف مقعد. وتعد طيران الإمارات الناقلة الوحيدة التي تسير طائرات A380 إلى الجزيرة، كما أنها الناقلة الوحيدة التي توفر مقصورات الدرجة الأولى على هذا الخط.